Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Sábado 20 de septiembre

Del 23 al 25 de septiembre, la Estación Belgrano será escenario de la primera edición de Santa Fe Fashion Week, para presentar colecciones, tendencias y propuestas creativas que reflejarán la identidad y el talento de la moda santafesina.