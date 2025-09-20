Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

#HOY:

Sábado 20 de septiembre

Del 23 al 25 de septiembre, la Estación Belgrano será escenario de la primera edición de Santa Fe Fashion Week, para presentar colecciones, tendencias y propuestas creativas que reflejarán la identidad y el talento de la moda santafesina.

El Santa Fe Fashion Week se realizará por primera vez en la Estación Belgrano, con la organización de Argentina Fashion Week. Micaela Antoniazzi, resaltó que el objetivo es dar visibilidad al talento santafesino y subrayó el esfuerzo de meses de preparación. Por su parte, Paloma Astulfi, destacó la magnitud del evento, que reunirá a 15 diseñadores en tres jornadas con propuestas variadas.

Revista Nosotros 20/09 by El Litoral

