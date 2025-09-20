Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El Santa Fe Fashion Week se realizará por primera vez en la Estación Belgrano, con la organización de Argentina Fashion Week. Micaela Antoniazzi, resaltó que el objetivo es dar visibilidad al talento santafesino y subrayó el esfuerzo de meses de preparación. Por su parte, Paloma Astulfi, destacó la magnitud del evento, que reunirá a 15 diseñadores en tres jornadas con propuestas variadas.
