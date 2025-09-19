Pampita desplazó a la China Suárez y brilló en una gala junto a María Becerra

La moda es un punto de encuentro para las figuras más destacadas del espectáculo, y así quedó demostrado en el reciente desfile de Carolina Herrera en Madrid. En un mismo escenario, Pampita y María Becerra compartieron una noche que fusionó glamour, estilo y personalidad, logrando captar la atención de la prensa internacional y de los fanáticos de la moda.
El exclusivo evento de la reconocida diseñadora reunió a celebridades de distintas disciplinas, pero el foco estuvo puesto en dos embajadoras argentinas que supieron interpretar el espíritu de la marca con propuestas distintas y complementarias.
Pampita deslumbró con un vestido elegante que resaltó su estilo sofisticado.
Pampita, referente indiscutida de la pasarela, se inclinó por un vestido strapless con estructura de corset y falda recta por encima de las rodillas. El diseño sorprendió con una cola extensa que, al desplegarse, parecía fundirse con la alfombra del evento. La elección destacó por la elegancia clásica, aunque renovada con un color vibrante que elevó la sofisticación del conjunto.
María Becerra, por su parte, llevó su impronta juvenil a un look inspirado en la estética parisina. Con una boina negra, cabello ondulado y un vestido ceñido de lunares blancos y negros, la cantante apostó a un estilismo fresco y atrevido. El diseño strapless, corto y ajustado, dejó al descubierto sus tatuajes, sumando stilettos negros y una cartera roja de detalles florales.
El impacto del evento en Madrid
La alfombra rosada del desfile fue escenario de múltiples flashes y elogios. Las altas temperaturas de la capital española no impidieron que las celebridades se lucieran con sus elecciones, y tanto Pampita como María Becerra lograron imponerse con naturalidad. La presencia de ambas en un mismo evento no solo marcó un hito para la moda argentina en el exterior.
María Becerra destacó con un look audaz y lleno de personalidad.
Los especialistas en tendencias destacaron la versatilidad de las propuestas y el modo en que cada embajadora trasladó su identidad personal a un evento global.
El reemplazo de la China Suárez
El viaje de Pampita a Madrid no fue casual. La modelo se convirtió en uno de los rostros más fuertes de Carolina Herrera, tras ocupar el lugar que antes tuvo la China Suárez. La actriz había quedado apartada de la firma luego de una serie de escándalos mediáticos. Aunque su entorno negó una desvinculación, lo cierto es que desde entonces no volvió a protagonizar campañas.
Pampita, en cambio, fue elegida como musa de la colección primavera y comenzó a compartir en sus redes sociales postales que refuerzan su alianza con la firma. En un reel en su perfil, se la ve en un balcón madrileño con un vestido largo de estampado floral y espalda descubierta. La prenda, en tonos lilas, negros y verdes, reflejaba la esencia femenina y elegante que caracteriza a la diseñadora.
