Quién es el misterioso novio de Zaira Nara

La modelo tendría un vínculo amoroso que algunos caracterizan como "fogoso", pese a que ella dice estar soltera. La hermana de Wanda recientemente se separó del polista Facundo Pieres.
Si bien dijo a la prensa que sigue soltera y que la pasa bien así, en Intrusos aseguraron que ellos están teniendo un vínculo amoroso y que hasta se habrían encerrado en el baño del boliche para tener relaciones sexuales.
“Es terrible, peor lo voy a decir porque esto es amor. Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en un momento porque es tal la pasión que hay entre Vico y Zaira que lo habrían hecho en el baño el día de la fiesta”, contó Karina Iavícoli.
Zaira compartió varias fotos de su festejo y compartió una en la que se muestra con el actor, pero le sumó un emoji de un corazón rojo como si quisiera contar que están en una relación, pero sin dar demasiados detalles sobre el vínculo.
Zaira y Vico se habrían ido juntos del boliche y sería ella la que no tiene intenciones de contar sobre esta relación, mientras que a él no le molestaría blanquearlo ya que se conocieron en el año 2014 y ya habrían salido anteriormente.
Zaira Nara habló en abril sobre su situación sentimental actual, luego de que se rumoreara que estaría separada de Facundo Pieres, quien fue su pareja por aproximadamente dos años.
Según se comentó, el polista le exigía a la hermana de Wanda estar más presente en su vida, al punto de dejar su carrera de lado y que ella no estaría de acuerdo.
En un streaming, la modelo rompió el silencio sobre su situación y, sin dar muchos detalles, confesó que "se encuentra bien".
“La verdad… se ponía nerviosa. No sé, no estoy en un momento como para hablar de mi vida privada, pero estoy bien”, expresó desde Colombia.
Según trascendió en su momento, fue “la distancia” lo que termino de romper la relación: “Él le pedía que viaje y ella no quiere dejar de lado su carrera y su vida acá, lo cual es entendible”, contaron.
Entre otras de las razones, se mencionó que se habría generado un conflicto en la pareja por la casa que Pieres está construyendo en Uruguay, propiedad que Zaira también se estaría adjudicando como propia. Además de que el polista estaba “hinchado un poco las bolas de los quilombos de la familia de Zaira”.
