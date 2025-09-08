#HOY:

Wanda Nara revela que escribió dos libros durante su embarazo

La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al contar que, aun sin poder caminar, aprovechó su embarazo para escribir dos libros y presentarlos en una feria literaria de Milán.

Impulso creativo durante el embarazo mientras vivía en Milán.
 14:17
Por: 

Wanda Nara sorprendió en una reciente entrevista con Grego Rossello al hablar de una faceta poco conocida: su impulso creativo durante el embarazo mientras vivía en Milán.

Ante la pregunta sobre su rol como “botinera”, la empresaria no ocultó que le molestaba esa etiqueta: afirmó que “no podía caminar” y reveló que, aun así, escribió dos libros durante ese período

Reconoció su propia paradoja: “Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”

De esta forma, convirtió una etapa limitada físicamente en una ventana creativa inesperada.

Detalles de los libros

Wanda contó que, ya embarazada y con movilidad reducida, encontró en la escritura un modo de expresión personal. Dijo que escribió ambos libros y los presentó en una feria del libro en Milán, un espacio donde —según relató— nadie la conocía, lo que le permitió “armar una personalidad nueva”

Presentación en Milán

La presentación, según su versión, fue un éxito: “vino gente, vinieron políticos… fue espectacular”, aseguró, destacando la buena recepción

Además, reveló que uno de los libros trataba sobre “la infancia y la alimentación”, y bromeó irónicamente diciendo que “como cómo el culo”

