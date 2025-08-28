Conflicto familiar

Un fallo judicial le impide a Mauro Icardi salir de Turquía por deuda alimentaria

La Justicia argentina embargó bienes del futbolista por una deuda alimentaria de US$110.000 reclamada por Wanda Nara. El fallo lo inscribió como deudor y le impide salir de Turquía, en medio de una creciente disputa legal por la tenencia y manutención de sus hijas.