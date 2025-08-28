#HOY:

Un fallo judicial le impide a Mauro Icardi salir de Turquía por deuda alimentaria

La Justicia argentina embargó bienes del futbolista por una deuda alimentaria de US$110.000 reclamada por Wanda Nara. El fallo lo inscribió como deudor y le impide salir de Turquía, en medio de una creciente disputa legal por la tenencia y manutención de sus hijas.

Un fallo judicial le impide a Mauro Icardi salir de Turquía.
La Justicia argentina dictó el embargo de la participación societaria de Mauro Icardi en la empresa Asociación Civil La Isla S.A. por una deuda de 110 mil dólares en concepto de cuota alimentaria. La medida fue solicitada por Wanda Nara, en el marco de un reclamo judicial por los derechos económicos de sus hijas Francesca e Isabella.

El fallo fue firmado el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian, del Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires, en el expediente número 88891/2024.

Registro como deudor alimentario

Como consecuencia del embargo, Icardi fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, lo cual acarrea severas restricciones legales. Entre ellas, se encuentra la imposibilidad de salir de Turquía, país donde reside y juega actualmente para el Galatasaray.

GentilezaReclamo judicial por los derechos económicos de sus hijas Francesca e Isabella.

Implicancias legales y familiares

La inscripción como deudor alimentario y las medidas cautelares impuestas por la Justicia argentina complican la logística familiar. Según especialistas en derecho internacional de familia, la restricción de movilidad del futbolista podría obstaculizar eventuales traslados de sus hijas a otros países. Será el juez quien determine si una eventual mudanza resulta favorable para las menores.

Desde el entorno legal de Wanda Nara destacan que el convenio alcanzado entre las partes está amparado por la Convención de La Haya sobre restitución internacional de menores. Por eso, cualquier incumplimiento puede acarrear consecuencias jurídicas directas, sin necesidad de trasladar la causa a otra jurisdicción.

El reclamo público de Wanda Nara

Wanda Nara expuso la situación en sus redes sociales, expresando su malestar: “Mientras vos incumplís, yo pago todo con mi trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, pueda trabajar menos”. La empresaria también habría manifestado que la deuda de Icardi se acumula desde hace meses.

La ex pareja vuelve a quedar en el centro de la polémica por decisiones que afectan a sus hijas.La medida fue solicitada por Wanda Nara.

Embargo de bienes e impacto económico

Además del embargo sobre su participación en la empresa, se ordenó el embargo de una propiedad que Icardi posee en la provincia de Buenos Aires. El monto total adeudado asciende a 110 mil dólares, más otros 3.500 dólares en concepto de intereses y costas judiciales.

Fuentes cercanas al caso indican que si el futbolista regresara a la Argentina, no podría salir del país hasta regularizar su situación con la Justicia. Mientras tanto, desde Turquía, Icardi sigue sin emitir declaraciones oficiales.

Un conflicto que trasciende lo judicial

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara no es solo legal sino también mediática. En los últimos meses, ambos protagonizaron cruces públicos a través de redes sociales y declaraciones televisivas que exponen la tensión en su vínculo personal.

La situación no solo afecta la imagen pública del futbolista, sino que también pone en el centro del debate el cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de figuras públicas.

