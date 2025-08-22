Acciones legales

La China Suárez demandó a Laura Ubfal por los dichos sobre el presunto maltrato de Icardi

La actriz envió una carta documento y exigió una retractación pública tras las afirmaciones de la periodista en el programa LAM, donde aseguró que existirían pruebas de una supuesta situación de violencia por parte del futbolista hacia Suárez.