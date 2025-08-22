La China Suárez demandó a Laura Ubfal por los dichos sobre el presunto maltrato de Icardi
La actriz envió una carta documento y exigió una retractación pública tras las afirmaciones de la periodista en el programa LAM, donde aseguró que existirían pruebas de una supuesta situación de violencia por parte del futbolista hacia Suárez.
Eugenia “La China” Suárez decidió iniciar acciones legales contra la periodista Laura Ubfal luego de que esta afirmara en el programa LAM que existirían pruebas de una supuesta situación de violencia por parte de Mauro Icardi hacia la actriz. Según fuentes cercanas, Suárez ya habría enviado una carta documento y exige una inmediata retractación pública.
Todo comenzó cuando Laura Ubfal, invitada a LAM, compartió una versión que, según ella, habría sido proporcionada por Wanda Nara. “La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso. El teléfono de La China va a ir a la Justicia porque ahí están los chats con las pruebas del maltrato”, dijo Ubfal durante la emisión del ciclo conducido por Ángel de Brito.
Según la periodista, Wanda Nara le habría comentado en privado que la situación con Icardi involucraba también a Suárez. Incluso deslizó que las abogadas del futbolista planeaban tomar medidas legales por la supuesta difusión de estos contenidos.
La respuesta legal de la actriz.
Ante la magnitud de estas declaraciones, la reacción de Suárez no tardó en llegar. De acuerdo con información brindada por el programa Intrusos, la actriz instruyó a sus abogados para que envíen una carta documento a Ubfal, exigiendo la inmediata retractación pública de los dichos que considera falsos, injuriantes y carentes de sustento.
Además, desde el entorno de Suárez sostienen que no existe ninguna denuncia ni causa judicial en su contra vinculada a episodios de violencia, por lo que las afirmaciones de Ubfal representarían un grave daño a su imagen pública.
Este nuevo capítulo mediático vuelve a poner en discusión el rol de los medios de comunicación y sus figuras en la reproducción de información no verificada, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la violencia de género.
La posibilidad de que este conflicto escale a tribunales abre el debate sobre los límites de la opinión periodística y la responsabilidad en la difusión de versiones sin respaldo judicial o documental.
Qué puede pasar ahora
De no haber una retractación pública, los abogados de Suárez estarían dispuestos a avanzar con una demanda por daños y perjuicios. Por el momento, ni Laura Ubfal ni Wanda Nara realizaron declaraciones públicas tras el envío de la carta documento.
El caso promete seguir generando repercusiones en las próximas horas, y se esperan nuevas definiciones legales y mediáticas en un conflicto que pone en jaque los códigos éticos del espectáculo argentino.
