Mauro Icardi en el Registro de Deudores: embargo millonario y prohibición de salida del país

El Juzgado Civil Nº 106 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Adrián Hagopian, resolvió inscribir al futbolista Mauro Emanuel Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tras una denuncia presentada por su expareja Wanda Nara en representación de sus hijas Francesca e Isabella.
La medida, dictada martes, se ampara en la Ley 26.269 y establece consecuencias concretas sobre el patrimonio y la movilidad del jugador, quien actualmente reside en Turquía.
El fallo incluye un embargo de 110.000 dólares sobre los bienes de Icardi, especialmente sobre su participación societaria en la firma Asociación Civil La Isla S.A., una entidad que administra propiedades de alto valor económico.
La resolución también contempla la posibilidad de restringir su salida del país en caso de que el jugador regrese a la Argentina. Una vez firme la sentencia, quedará formalmente inscripto en el registro oficial, lo que le impedirá realizar diversos trámites administrativos, obtener créditos o gestionar documentación legal.
Las hijas de Icardi y Wanda
El reclamo de Wanda Nara
Wanda Nara había solicitado la medida tras reiterados incumplimientos del futbolista en el pago de la cuota alimentaria. En la presentación judicial, la empresaria reclamó una cuota mensual de 30.000 dólares y solicitó además una penalización de 10.000 dólares por cada día de atraso.
El conflicto entre ambas partes lleva meses escalando en el fuero judicial y ha tenido múltiples derivaciones mediáticas. Esta resolución representa un punto de inflexión en la causa.
Ser incluido en el Registro de Deudores Alimentarios conlleva múltiples restricciones. Además de afectar el acceso a servicios financieros y trámites legales, también puede derivar en la imposibilidad de obtener pasaportes, licencias de conducir o contratar con el Estado.
En comparación con otros casos similares, Icardi se había mantenido parcialmente activo en sus obligaciones mediante pagos mínimos, lo que le permitió viajar sin impedimentos. Sin embargo, la nueva resolución podría modificar esa situación.
Incumplimientos en el pago de la cuota correspondiente a sus hijas.
Repercusión en el entorno mediático
La noticia del fallo judicial contra Icardi no tardó en generar repercusión en los medios nacionales e internacionales. En redes sociales, el tema se volvió tendencia y se reactivaron las discusiones sobre la responsabilidad parental de las figuras públicas.
Desde el ámbito deportivo, algunos analistas advierten que este conflicto extrafutbolístico podría afectar la imagen del delantero del Galatasaray y eventualmente incidir en decisiones contractuales futuras, tanto a nivel de club como de patrocinadores.
La decisión judicial representa una medida firme en defensa de los derechos de las menores y marca un precedente en cuanto al cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales. El caso sigue en curso, pero la Justicia ya ha dado un mensaje claro: el incumplimiento tiene consecuencias reales y visibles.
