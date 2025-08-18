El incómodo momento de Icardi y la China Suárez en un barrio tradicional de Ankara
La explosiva pareja fue captada subiendo una pendiente con bicicletas a cuestas. El saludo de la actriz al fanático que tomó las imágenes y la viralización en Turquía. Mientras, siguen las "flores" en Instagram.
No todo es color de rosas en la novela turco-argentina que protagonizan Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez. La pareja fue captada en una situación un tanto incómoda mientras se trasladaban en bicicleta por el tradicional barrio Ulus, en el centro de Ankara.
Un seguidor del futbolista Galatasaray detectó de inmediato su presencia en las empedradas calles y la bicicleta a cuestas. En la secuencia, él espera que ella lo alcance mientras son filmados y saludados. "Hi!" grita quien filma (hola en inglés).
La China lo mira y no tiene otra alternativa que sonreír y lanzar otro "hi!" a modo cortes de respuesta. Quien compartió las imágenes sigue a la pareja con su cámara hasta que suben la pendiente.
Rumores
Casi 300 días después, Mauro Icardi regresó a las canchas con el Galatasaray, marcó un gol poco después de ingresar y le dedicó una emotiva carta a la China Suárez tras el partido.
Las postales mostraban a ambos abrazados en una reposera, íntimos y serenos, rodeados por la tranquilidad del entorno. Pero fue la segunda imagen, tomada desde arriba, la que captó la atención: se vio a Icardi con la mano sobre el vientre de Suárez, gesto que no pasó inadvertido en las redes.
Las respuestas no tardaron en llegar: “¿Está embarazada?”, “Se viene la bendi”, “Bebé en camino”, “Se nota”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.
El lujoso lugar donde viven en Turquía.
En julio, medios turcos comenzaron a comentar que la pareja habría dado un paso más: un posible compromiso. No hubo confirmación oficial, pero el rumor tomó fuerza en redes.
No es la primera vez que surgen rumores de embarazo. En enero de este año, Suárez salió al cruce con una publicación en bikini que decía: “No estoy embarazada. Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”.
Por otra parte, en abril, la abogada de Icardi declaró que su cliente “no quiere volver a ser padre”, desmintiendo cualquier expectativa en ese sentido.
Una de las mascotas que comparten.
La causa Wanda
La actriz compartió una foto por el Día del Niño desde Estambul con sus tres hijos a la distancia, mientras junto a Icardi sigue negociando regímenes de visita y tenencia con sus ex parejas y el sistema judicial argentino.
Recientemente, Suárez acusó a Wanda Nara de filtrar un video íntimo protagonizado por Icardi, un hecho que ella calificó como “delito” y que ya está siendo tratado por abogados en Argentina e Italia.
Además, este conflicto se suma a la disputa familiar y mediática que la ex del futbolista aún sostiene con la nueva pareja de Icardi
