Benjamín Vicuña, sobre la China Suárez: “Lo importante se resuelve puertas adentro”

Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan un nuevo capítulo de tensión en su vínculo. Luego de que la actriz publicara un mensaje directo contra el padre de Magnolia y Amancio, la comunicación entre ambos quedó limitada a través de sus abogados.
Disputa por la residencia de los hijos
El principal punto de conflicto es definir si los menores vivirán en Turquía con Suárez o en Argentina con Vicuña. Mientras tanto, el actor chileno contó que está disfrutando de tiempo con sus hijos: “Hermoso el reencuentro, agradezco esa compasión. Estoy en un súper buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. Estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien”.
China Suárez y Benjamín Vicuña.
“Es una pena, se rompió”
Consultado sobre el distanciamiento, Vicuña fue claro: “Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón”.
Benjamín Vicuña es padre de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores de Eugenia Suárez.
El actor agregó que lo importante se resolverá “puertas adentro” y que nunca hablará mal de la madre de sus hijos. Tras esa frase, prefirió retirarse para evitar más preguntas sobre su vida personal.
