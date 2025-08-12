Boda en camino

Georgina Rodríguez muestra un deslumbrante anillo de diamantes y confirma su compromiso con Cristiano Ronaldo

La modelo argentina genera revuelo con una imagen que sugiere un compromiso formal, mostrando un cintillo de lujo que podría valer hasta 4 millones de dólares. El romance de la influyente pareja, que comenzó en una boutique madrileña, se fortalece con un gesto que podría sellar su historia de amor de película.