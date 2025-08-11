Regreso triunfal

Cómo Lindsay Lohan encontró la paz en Dubái y volvió a brillar en la pantalla grande

A los 39 años renació como madre, actriz y productora. Lejos del caos mediático de Hollywood, reside en Dubái, un oasis de privacidad que le permitió superar adicciones y triunfar ahora con la secuela Freakier Friday y su nueva serie Count My Lies.