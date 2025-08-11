Jennifer Aniston: del “triángulo amoroso” con Brad Pitt al adiós a Matthew Perry

Jennifer Aniston rompió el silencio en una entrevista con Vanity Fair, donde repasó algunos de los episodios más mediáticos y dolorosos de su vida: el divorcio de Brad Pitt, el supuesto “triángulo amoroso” con Angelina Jolie y la reciente muerte de su amigo y colega Matthew Perry.
Tras su separación de Brad Pitt en 2005 y la confirmada relación de él con Angelina Jolie, Aniston fue el centro de un implacable escrutinio mediático. Los tabloides, recuerda, explotaron su vida privada como si fuera “una lectura muy jugosa”, comparando la experiencia con sentirse golpeada “como una piñata”.
“Solo queda levantarse y seguir adelante”, asegura la actriz, quien con el tiempo desarrolló un “radar” para detectar y esquivar temas sensibles que podían ser utilizados por la prensa sensacionalista.
Refugio personal y amistades sólidas
Lejos de los flashes, Aniston creó en su casa de Los Ángeles un santuario sin pantallas, decorado con cristales y objetos espirituales. Allí encuentra paz y equilibrio, acompañada de amistades profundas.
Destacó su vínculo con Sandra Bullock, con quien comparte cenas y charlas sobre numerología, y con Gwyneth Paltrow, con quien incluso ha hablado de Brad Pitt, aunque aclara que sus conversaciones se centran más en bienestar y salud que en chismes.
También mencionó a Jason Bateman como parte de su “familia elegida”, con quien mantiene la tradición de las cenas dominicales.
Sobre la muerte de Matthew Perry en 2023, Aniston reconoció que el duelo había comenzado mucho antes debido a la dura lucha de su amigo contra las adicciones.
“Casi sentíamos que llevábamos tiempo de luto por él. Una parte de mí piensa que es mejor… Me alegra que esté fuera de ese dolor”, dijo conmovida la actriz, que compartió una de las amistades más queridas de su vida durante las grabaciones de Friends.
Además, recordó que durante los últimos años mantuvieron contacto frecuente y que Matthew, a pesar de sus problemas, siempre buscaba hacer reír a los demás.
“Su humor era único, incluso en sus días más oscuros. Siempre encontraba la manera de que todos en la sala se sintieran mejor”, expresó Aniston, destacando que su legado no solo está en Friends, sino también en el cariño genuino que despertaba entre sus seres queridos.
Un presente de paz
A sus 56 años, Jennifer Aniston combina su vida profesional con un fuerte compromiso por su bienestar emocional. Eligió rodearse de personas auténticas y cultivar la calma, dejando atrás los años de exposición extrema y el dolor por las pérdidas.
