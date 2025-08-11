El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

Gustavo Yankelevich, reconocido productor y figura clave de la televisión argentina, habló por primera vez desde la muerte de su nieta Mila, de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca.
A dos semanas de la tragedia que enlutó a la familia Yankelevich, el productor rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y gratitud, dirigido a su nieto Valentín, piloto de TC2000.
El doloroso hecho ocurrió en Miami, donde la familia permanece unida atravesando el duelo.
El mensaje llegó en forma de comentario a una publicación de su nieto Valentín, piloto de automovilismo, quien compartió imágenes y resultados de su última carrera en el TC2000.
En sus palabras, Yankelevich dejó en claro la mezcla de orgullo y tristeza que vive su familia:
“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí, de alguna manera representando a nuestra familia. Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir.”
Este mensaje, breve pero profundo, fue leído por miles de seguidores y figuras del espectáculo que acompañan a la familia en redes sociales.
Casi en simultáneo con las palabras de Gustavo, Cris Morena también dejó un mensaje de apoyo a su nieto en la misma publicación. La productora, visiblemente conmovida, elogió el esfuerzo de Valentín en la competencia y subrayó el orgullo que siente por él.
Sus palabras, aunque breves, fueron interpretadas como un gesto de unión y fortaleza compartida, confirmando que la familia transita este duelo de manera conjunta y en silencio, pero acompañándose mutuamente.
La muerte de Mila generó una ola de mensajes de apoyo en Argentina y el exterior. Tanto Yankelevich como Cris Morena, abuela materna de la niña, habían optado hasta ahora por el silencio, priorizando la intimidad familiar.
La aparición de este texto en redes fue tomada como una muestra de resiliencia y unión, un “estamos juntos” dirigido tanto a sus seres queridos como a quienes se solidarizaron.
El gesto de Gustavo no solo fue un mensaje para su nieto, sino también un modo de agradecer públicamente las muestras de afecto recibidas desde todos los ámbitos: colegas, amigos y público.
Para muchos, es también un recordatorio de que incluso en los momentos más dolorosos, los vínculos familiares y el apoyo de la comunidad pueden sostenernos.
Con un mensaje simple y sincero, Gustavo Yankelevich dejó en claro que, aunque el dolor es inmenso, la familia se mantiene unida. Su “de pie” no significa ausencia de sufrimiento, sino la determinación de seguir adelante, honrando la memoria de Mila.
