Fátima Florez confirmó que Javier Milei la verá en su show de Las Vegas en septiembre
La imitadora se presentará el 5 y 6 de septiembre en el Hotel Casino Sahara. Confirmó que el Presidente irá a verla en el marco de un viaje internacional, aunque desde Casa Rosada no hubo ratificación.
Javier Milei y Fátima Florez en un show de la temporada 2024.
Fátima Florez confirmó que Javier Milei estará presente en uno de sus shows en Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 5 de septiembre. La artista contó que la asistencia del Presidente se da “en el contexto de su tour, de sus reuniones y trabajos internacionales”.
La revelación se produjo este lunes durante una entrevista en Intrusos (América). Florez, que se presentará el 5 y 6 de septiembre en el Hotel Casino Sahara, aseguró que mantiene “una relación muy buena” con Milei tras su separación en abril de 2024. “Soy una mujer soltera”, remarcó, negando una relación de “amigos con derechos”.
Viaje a Estados Unidos y agenda presidencial
Aunque la información no fue confirmada por Casa Rosada, se desprende que el mandatario viajaría a Estados Unidos en esas fechas. Milei tiene pendiente una reunión bilateral con Donald Trump en Washington. La secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, anticipó semanas atrás que ambos gobiernos trabajan para concretar ese encuentro.
Polémica por fotos en la embajada
Las declaraciones de Florez llegan después de que La Nación revelara que la embajada argentina en España eliminó de sus redes tres fotos en las que aparecía junto al embajador Wenceslao Bunge.
Consultada sobre si Karina Milei habría pedido esa eliminación, la imitadora lo descartó: “No sabía nada. Lo de la embajada tiene que ver con que como argentinos que nos destacamos se nos invita, se charla, se conoce y se toma una foto”.
Milei y Florez oficializaron su romance en agosto de 2023, en plena campaña presidencial, y lo mantuvieron hasta abril de 2024.
