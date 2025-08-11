Marixa Balli denunció amenazas por ayudar a un hombre sin hogar con su perra
La panelista y exvedette presentó una denuncia penal luego de recibir “amenazas tremendas” tras ayudar a Carlos, un hombre en situación de calle, a recuperar a su perrita Lola. La Justicia le entregó un botón antipánico y le recomendó no circular sola para preservar su seguridad.
Marixa Balli, integrante del programa LAM y reconocida por su compromiso con la defensa animal, intervino para que Carlos pudiera reencontrarse con su perra Lola, que había sido retirada por un grupo de mujeres que se presentan como rescatistas. La mediática sostuvo que el animal estaba en buenas condiciones y que la separación había sido injustificada.
Amenazas y denuncia penal
Tras su participación en el caso, Balli comenzó a recibir mensajes intimidatorios que calificó como “tremendos”. Ante esta situación, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue la procedencia de las amenazas y se adopten medidas de protección.
El fiscal a cargo de la causa dispuso la entrega de un botón antipánico a Balli y le sugirió no desplazarse sola. La mediática reveló que Carlos también podría recibir un dispositivo similar, ante el riesgo de sufrir represalias.
La denuncia de Balli tuvo una amplia repercusión en los medios y en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su respaldo a la panelista y cuestionaron el accionar del grupo de rescatistas. Entre los mensajes de apoyo, se destacó el pedido de “Todos por Lola”, que comenzó a circular como lema para visibilizar el caso.
No es la primera vez que Balli se involucra en situaciones relacionadas con la defensa animal. En varias oportunidades, ha utilizado su exposición mediática para rescatar animales abandonados y promover la adopción responsable, lo que le ha valido tanto reconocimiento como críticas de distintos sectores del activismo.
El entorno de la panelista manifestó inquietud por la creciente hostilidad que enfrenta y advirtió que, de no mediar un freno judicial, la situación podría agravarse. A su vez, pidieron que el debate sobre protección animal se dé en un marco de respeto y sin violencia hacia quienes actúan de buena fe.
Tensiones en el activismo animal
El episodio puso en evidencia los conflictos que pueden surgir entre distintos sectores del activismo por los derechos de los animales, especialmente cuando se cruzan la protección animal y la situación de vulnerabilidad de los dueños.
Las amenazas recibidas por Marixa Balli reflejan el costado más extremo de las disputas en torno a la protección animal. Las medidas judiciales buscan garantizar su seguridad mientras el caso avanza en la Justicia.
Distintas organizaciones y referentes de la protección animal aprovecharon el caso para llamar a la reflexión sobre las formas de actuar y comunicarse dentro del movimiento. Subrayaron que las diferencias deben resolverse sin agresiones y recordaron que el objetivo común es siempre el bienestar de los animales.
