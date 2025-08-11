Recibió un botón antipánico

Marixa Balli denunció amenazas por ayudar a un hombre sin hogar con su perra

La panelista y exvedette presentó una denuncia penal luego de recibir “amenazas tremendas” tras ayudar a Carlos, un hombre en situación de calle, a recuperar a su perrita Lola. La Justicia le entregó un botón antipánico y le recomendó no circular sola para preservar su seguridad.