Donde hubo fuego...Qué dijo Sofi Martínez sobre su romance con Diego Leuco

Sofi Martínez tuvo palabras reveladoras para con quien fue su pareja por mucho tiempo, el también periodista Diego Leuco. Todo sucedió en vivo en el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff y con los protagonistas frente a frente.
La periodista habló al aire sobre sus sentimientos. Leuco escuchaba atentamente del otro lado. "Lo quiero y valoro un montón", dijo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff y ella es columnista.
"Nos pasa algo que es muy raro. Hay veces, sobre todo en el tiempo que nos separamos, que te vienen a hacer notas te preguntan por el otro y hablás públicamente de la otra persona", arrancó la joven periodista.
"La otra parte lo puede escuchar y es algo que en la vida normal no pasa. Lo hablás con tus amigas y el otro no se entera o no sabe. Es algo que coincidimos", siguió Martínez.
Y lanzó: "Diego es una persona muy importante. Lo es al día de hoy, no habló en pasado. Es la persona de quien me enamoré más fuerte, la única en realidad para ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo".
"Lo quiero un montón y lo valor como persona", culminó la joven al tiempo que del otro lado Leuco escuchaba y se le formaba una sonrisa en el rostro. La secuencia siguió entre risas y chistes de Kusnetzoff pero dejó en claro el vínculo entre los protagonistas.
"Me pasa lo mismo. Además de lo que dijo Sofi, que comparto. Me sigue pasando que es una de las personas que más me importa como está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo", dijo a su turno el periodista.
"Me pone feliz su felicidad, cuando le pasan cosas lindas; cuando la veo crecer que cumple sueños...", agregó Leuco.
Para finalizar el cruce, el conductor remarcó: "Eso es para mí es algo que te une desde un lugar re lindo. Me gusta que podamos mantenerlo".
De inmediato, Kusnetzoff redobló la apuesta: "¿Sentís que diste más vos?", lanzó el conductor a Martínez, quien no esquivó el misil: "Obvio", dijo Sofía lo que despertó risas en la mesa. "Bastante tibio, siento lo mismo por mi tía cuando está feliz...", bromeó. La contestación de Leuco fue concisa: "Ves por qué somos ex...".
Luego casi dos años juntos, Martínez y Leuco se separaron en 2023. "No estoy fingiendo demencia -enfatizó- Solamente no hay mucho más para decir. Está todo dicho, está todo público. Eso nomás. No es la idea insistir demasiado ni mediatizar nada. Se pregunta, se responde con cordialidad. Es lo dicho. No hay mucho más para agregar", dijo él en octubre de ese año.
Desde entonces, y esporádicamente los programas de espectáculos hablaron de encuentros "clandestinos", y de reconciliaciones que no fueron tales.
