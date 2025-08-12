Arrancaron los "knockouts" en La Voz Argentina con polémica entre Luck Ra y Cazzu

Esta semana, La Voz Argentina atraviesa los knockouts, instancia definitoria para muchas cuestiones en el progreso del reality. Para sorpresa de muchos, hubo polémica entre los coaches del Team Luck Ra, que lo integra el propio cordobés y la jujeña Cazzu.
Cuando se llevó a cabo el Knockout de Melanie Rosales y Emma Roach, del Team Luck Ra, las participantes sorprendieron a todos y generaron mucha intriga con lo que iba a decidir el coach junto a Cazzu.
La jefa del trap confesó: "Nosotros teníamos una inclinación, pero yo he cambiado levemente de opinión". A lo que Luck Ra afirmó que él también está sorprendido y luego reveló que estaban pensando distinto con su compañera, por lo que la decisión que iba a tomar "no es lo que piensa Cazzu".
Momentos de tensión para definir quién sigue.
Cómo terminó
"No le va a hacer Cazzu", comentó Juliana Gattas entre risas y todos destacaron su broma. En ese momento, la cantante del Team Luck Ra expresó: "Estamos sorprendidos de cosas que pasaron diferentes, es muy increíble el talento que tienen. La verdad no entiendo qué vas a hacer... Esto es unilateral".
Finalmente, el coach confirmó que Emma Roach sigue en su team y confesó: "Es de las decisiones más difíciles que he tomado". Cuando Melanie fue a despedirse, Cazzu expresó indignada: "No me invites más a hacer esto".
Entonces, Nico Occhiato comentó que fue difícil la decisión y destacó este comentario. "A mí me cuesta dormir después de estas cosas", afirmó Luck Ra y Cazzu explicó: "Yo estoy sufriendo, no puedo creer esto. Al último paso digo 'primo, hacete cargo de tus problemas'".
Los coaches junto a sus ayudantes.
Otra polémica, Lali vs. Juliana
Lali Espósito y Juliana Gattas protagonizaron un divertido momento al "casi agarrarse a piñas" o de sus mismísimas mechas para robar a Joaquín Martínez, participante que quedaba eliminado del Team Soledad.
El joven oriundo de la provincia de Neuquén había brillado con su interpretación de "Corazón americano", canción de Jorge Rojas y Miguel Nogales, pero su contrincante en el Knockout, Milagros Gerez Amud, fue la elegida por Soledad Pastorutti tras otra brillante presentación, en su caso con "Cuando llora mi guitarra", de Augusto Polo Campos.
Joaquín brindó unas palabras antes de marcharse del escenario. “El amor de mi vida ed la música, el primero que me inspiró a hacer música fue Jorge Drexler y seguido a eso, una banda llamada Salvapantallas", reveló, motivo por el cual la co-coach de Lali y excantante de ese grupo, Zoe Gotusso, se dirigió a abrazarlo.
Cuando se estaba yendo, los Miranda! apretaron el botón de su silla para sumarlo así a su equipo. Joaquín salió corriendo a abrazarlos y Nico Occhiato bromeó con su muletilla de que le estaba gustando a Miranda! para celebrar que el neuquino continuaba en la competencia.
