El ex de Tamara Báez, desconcertado tras su reconciliación con L-Gante

Thiago Martínez reaccionó con mensajes en redes luego de que la influencer confirmara que volvió con el padre de su hija Jamaica.

Tamara Báez y L-Gante confirmaron que retomaron su relación.
 16:21
Por: 

Hace pocas semanas, Tamara Báez había viajado al Caribe con Thiago Martínez y se mostraba feliz con su nueva relación. Sin embargo, en medio de la disputa legal con L-Gante por la cuota alimentaria de su hija Jamaica, la joven sorprendió al confirmar que se reconcilió con el cantante.

Mirá tambiénL-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez

El reencuentro de Tamara y L-Gante

“Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, dijo Elián Valenzuela en Los Profesionales, donde relató que el reencuentro se dio casi de casualidad.

Thiago Martínez viajó con Tamara semanas antes de la reconciliación.Thiago Martínez viajó con Tamara semanas antes de la reconciliación.

Según contó, Tamara estaba en conflicto con su expareja y él debía retirar a Jamaica del jardín. “Llegué y mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien. ¿Sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”, relató.

La reacción de Thiago Martínez

Quien quedó desconcertado fue Thiago Martínez, que no esperaba la ruptura y expresó sus sentimientos en redes sociales. Citó la frase de un tema —“Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”— y luego escribió: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”.

La historia de ThiagoLa historia de Thiago

En otra publicación, reflexionó: “Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”.

