L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez

En medio de los rumores, L-Gante confirmó lo que muchos de sus seguidores esperaban: retomó su relación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. El anuncio lo hizo en diálogo con Florencia de la V en Los profesionales de siempre, donde también habló de su vínculo con Wanda Nara.
“¿Volviste con Tamara?”, le preguntó la conductora. “Sí”, respondió el cantante, y agregó: “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”. Consultado por Estefi Berardi sobre su relación con Wanda, aclaró: “Y sí, tendrá que seguir así”, dejando en claro que solo son amigos.
El reencuentro
L-Gante contó que volver a hablar con Tamara no fue sencillo. “¿Vos sabés lo que me costó? Poder hablar y todo eso fue un montón”, señaló. Recordó que la comunicación se dio a partir de una situación con su hija: “Ella estaba en conflicto con su pareja y yo había hablado que tenía que buscar a Jamaica al jardín. No me contestaba y cuando llegué, mi mamá preguntó por Jamaica y no había ido”.
Ante esto, decidió ir hasta la casa de Tamara. “Me atienden pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien”, concluyó.
