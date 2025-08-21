#HOY:

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

La conductora sorprendió en vivo al revelar que su exmarido espera un hijo con la actriz. “Me llamó Mauro y me lo dijo”, lanzó Nara en una entrevista televisiva.

Mauro Icardi y la China Suárez, quienes estarían esperando su primer hijo juntos. Foto: Instagram
 15:07
 / 
Por: 

La mediática volvió a quedar en el centro de la escena tras una revelación inesperada. Durante una entrevista con Puro Show de eltrece, afirmó que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi, con quien mantiene una relación desde hace ocho meses.

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, dijo Wanda. Y agregó: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No me involucra para nada”

Nara aclaró que el embarazo no cambia en nada su vida personal. “Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Yo no tengo nada que ver con eso”, respondió cuando le consultaron si el bebé sería hermanito de sus hijas.

Además, cuestionó el vínculo de la actriz con ellas: “A mis hijas nadie les comunicó nada. No las llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?”.

Wanda Nara reclama una cuota alimentaria millonaria y busca medidas judiciales contra su exmarido.La pareja enfrenta rumores de embarazo tras la revelación de Wanda Nara.

Silencio de los protagonistas

Hasta el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez confirmaron públicamente la noticia, aunque las palabras de Wanda avivaron las especulaciones. La versión ya circulaba en el mundo del espectáculo y ahora gana más fuerza tras esta explosiva declaración.

