Mauro Icardi enfrentó violentamente a un hincha del Galatasaray y quedó filmado

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve reaccionar de manera violenta frente a un hincha del club Galatasaray. Según se observa, el futbolista, junto a la actriz China Suárez y sus tres hijos, habría vivido un tenso episodio durante sus primeras visitas a Turquía.
En las imágenes, la familia camina por lo que parece un centro comercial cuando un grupo de fanáticos del Galatasaray los rodea. La situación se tensó cuando un hombre se acercó demasiado, empujando a Suárez, quien alzó a Magnolia y comenzó a gritar.
Icardi intervino de inmediato para proteger a su familia, mientras la seguridad del lugar lograba controlar el incidente y permitir que la pareja subiera por las escaleras, dejando a los fanáticos en la planta baja.
Deudor alimentario
Paralelamente, el Juzgado Civil Nº 106 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Adrián Hagopian, resolvió inscribir a Mauro Emanuel Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La medida se tomó tras una denuncia presentada por su expareja Wanda Nara, en representación de sus hijas Francesca e Isabella.
La resolución, basada en la Ley 26.269, incluye un embargo de 110.000 dólares sobre los bienes del futbolista, principalmente sobre su participación en la firma Asociación Civil La Isla S.A., dedicada a la administración de propiedades de alto valor.
Icardi fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Además, establece la posibilidad de restringir su salida del país si regresa a Argentina. La inscripción formal en el registro le impedirá realizar trámites administrativos, acceder a créditos o gestionar documentación legal.
Consecuencias y contexto del conflicto
El conflicto judicial entre Icardi y Wanda Nara se mantiene desde hace meses debido a reiterados incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria. Según la presentación judicial, Nara reclamaba una cuota mensual de 30.000 dólares y una penalización de 10.000 dólares por cada día de atraso.
La medida judicial responde a incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria.
"Ser incluido en el Registro de Deudores Alimentarios conlleva múltiples restricciones. Además de afectar el acceso a servicios financieros y trámites legales, también puede derivar en la imposibilidad de obtener pasaportes, licencias de conducir o contratar con el Estado", explican especialistas.
Hasta el momento, Icardi había realizado pagos mínimos que le permitieron mantener cierta movilidad internacional, pero la nueva resolución podría cambiar esa situación.
El caso de Icardi combina la atención mediática de su vida personal con consecuencias legales concretas, marcando un punto de inflexión en la causa que enfrenta y generando repercusiones tanto en su vida profesional como en su patrimonio.
