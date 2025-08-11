"L-Gante estaba con minas al lado mío", las revelaciones de Wanda Nara

Wanda Nara viajó a México para grabar la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, que conduce para Netflix, pero antes de subirse al avión habló con la prensa sobre todos los temas y escándalos que la tienen como protagonista.
La mediática habló con la prensa antes de viajar a México, donde grabará la segunda temporada de un reality que se emite por Netflix. No perdió oportunidad para mencionar a Icardi. También le consultaron por su salud.
“Con Elián funcionamos muy bien como amigos. Estaba con minas al lado mío. Ahora volvió con la ex. Elián es así. Nunca le haría un planteo, lo felicito. A todas mis parejas, les enseñé a priorizar el amor”, sorprendió la mediática al ser consultada por su llamativo vínculo de idas y vueltas con Elián “L-Gante” Valenzuela.
Wanda contó que recibe propuestas de hombres por Instagram, pero no tiene tiempo ya que está trabajando demasiado y cuidando de su salud: “Estoy bien, estoy controlada, no curada”.
Sobre su visita a la familia de Mauro Icardi, aclaró: “En Rosario se juntan todos los domingos. No es una mojada de oreja. Mauro sabe la relación que yo tenía con su papá”.
“Lo del maní es laburo. Estuve feliz 12 años, siento que ese video está editado. Me culparon de eso, pero no filtré ningún video. Estoy muy contenta con mi presente, con mis hijos, mi familia, viviendo en mi país. Hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá se pueda encontrar un vínculo respetuoso para los chicos. No estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas, pero no soy la responsable de todo”, manifestó la conductora.
Wanda también remarcó que desde el lado de Icardi “hablan con mucha falta de respeto de una mamá que cría cinco hijos y que hoy es el sostén económico de la familia".
La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.
"Y lo que más me gusta es que voy a comer mexicano", sumó, mostrando su look de aeropuerto.
Además, mencionó el apoyo incondicional de sus hijas Francesca e Isabella a la hora de irse de viaje: “Look palito para un domingo de paseo juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis tres días en México”.
El reality MasterChef Celebrity tiene a una buena parte de la audiencia en vilo, es que quienes acostumbran a consumir éste tipo de ciclos, aguardan el programa conducido por Wanda Nara del cual se supo las fechas de inicio de grabación y televisación, además de que ya quedó firme la integración del jurado.
Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que el reality "comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro”.
La información llega cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior. Formato que tampoco es descartado totalmente.
Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.
Hasta el momento se conoce que los convocados serían Rolly Serrano Pablo Rago, Emilia Attias, Graciela Alfano, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero.
