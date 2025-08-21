Declaraciones públicas

Wanda Nara rompió el silencio: “Quiero ver preso a Mauro Icardi”

Conmovida hasta las lágrimas denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género por parte del futbolista. En una fuerte declaración, comparó su situación con el caso de Julieta Prandi y pidió a la Justicia que actúe con la misma contundencia.