Wanda Nara rompió el silencio: “Quiero ver preso a Mauro Icardi”
Conmovida hasta las lágrimas denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género por parte del futbolista. En una fuerte declaración, comparó su situación con el caso de Julieta Prandi y pidió a la Justicia que actúe con la misma contundencia.
Durante una entrevista televisiva, Wanda Nara aseguró que su separación de Mauro Icardi se convirtió en una pesadilla. “Me dejó encerrada tres veces”, confesó entre lágrimas. También denunció haber sido víctima de violencia física y emocional, y remarcó que aún hay hechos que no salieron a la luz.
La empresaria expresó su esperanza en que la Justicia avance, aunque reconoció que el proceso puede ser largo. “Como pasó con Julieta Prandi, va a tardar… pero va a llegar”, sentenció. En ese sentido, instó a que se investigue su causa penal con la misma seriedad con la que se trató la denuncia de Prandi, quien recientemente logró una condena ejemplar contra su ex pareja.
“Quiero ver preso a Mauro Icardi”, dijo Wanda.
Paralelismos con el caso Prandi
Julieta Prandi fue víctima de abuso sexual, violencia económica y psicológica por parte de su ex pareja Claudio Contardi. Tras seis años de lucha judicial, Contardi fue condenado a 19 años de prisión el 13 de agosto de 2025. Wanda evocó ese caso como ejemplo de que la justicia puede llegar, aunque tarde.
Consultada directamente sobre si hubo agresiones físicas, Wanda respondió: “Lamentablemente, sí”. Aunque evitó profundizar sobre otras formas de violencia, su testimonio deja en evidencia una situación alarmante que, según ella, vivió en silencio durante años.
La situación también afecta de manera directa a los hijos de la pareja. Aunque Wanda se mostró cautelosa al hablar de ellos públicamente, dejó entrever que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de los menores. “Estoy tratando de protegerlos de todo esto, pero no es fácil”, dijo con voz quebrada. El conflicto legal se suma a una convivencia deteriorada y cargada de tensiones.
Wanda denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género.
Repercusión pública y mediática
La declaración de Wanda tuvo una fuerte repercusión en los medios nacionales e internacionales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de debate, reavivando la discusión sobre el rol de la Justicia ante denuncias de mujeres mediáticas.
Diversas organizaciones feministas salieron a respaldarla y exigieron que el Poder Judicial actúe con rapidez, sin caer en prejuicios por la exposición mediática del caso.
El fuerte testimonio de Wanda vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de atender las denuncias por violencia de género con seriedad y sin demoras. Su valiente declaración no sólo expone una situación personal, sino que también refleja el recorrido que muchas mujeres enfrentan cuando deciden hablar. El reclamo es claro: justicia, sin excusas ni dilaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.