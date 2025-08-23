#HOY:

Moria Casán sobre Wanda Nara: “Está dolida, humillada y fuera de eje”

La diva analizó la situación personal de la conductora tras su ruptura con Mauro Icardi y vinculó sus declaraciones con las denuncias por violencia que sacudieron a la farándula.

Moria Casán opinó sobre la situación sentimental de Wanda Nara.
 15:46
Por: 

Moria Casán volvió a hablar de Wanda Nara y expresó que la percibe como una mujer “humillada” tras los conflictos con Mauro Icardi. La diva destacó su faceta de madre y empresaria, valorando el esfuerzo que implica acompañar a un futbolista en sus constantes mudanzas y cambios de entorno.

“Dolida y fuera de eje”

Según “La One”, Wanda “arcilló” a Icardi, pero ahora enfrenta un duro revés. “Siento que está muy humillada, cree que lo que él hace es por venganza, pero yo pienso que lo hace porque está enamorado y ella está dolida”, sostuvo. Sin embargo, también señaló que la conductora no logra soltarlo y atraviesa un estado de desequilibrio emocional que podría llevarla a actitudes imprevisibles.

Casán advirtió que, cuando se habla de episodios de violencia, “ya se sale de la novelita” y consideró que, si hay motivos, deberá intervenir la justicia. Estas palabras resonaron con las recientes declaraciones de Wanda Nara, quien relató que su separación con Mauro Icardi “se convirtió en una pesadilla”.

Días atrás, la mediática entre lágrimas, denunció haber sido víctima de violencia física y emocional, y confesó que Icardi “la dejó encerrada tres veces”.

Wanda no se aleja de los conflictos.“La One” habló sin filtros sobre Wanda y “La China” Suárez.

La empresaria también expresó que aún hay hechos que no salieron a la luz, aunque confía en que el proceso judicial avanzará. “Como pasó con Julieta Prandi, va a tardar… pero va a llegar”, afirmó, instando a que se investigue su causa penal con la misma seriedad que la de la modelo, quien recientemente obtuvo una condena ejemplar contra su ex pareja.

Críticas a “La China” Suárez

Al referirse a Eugenia Suárez, fue contundente: “No siento nada por ella. Hizo su carrera en base a su belleza y a la actuación. Nunca vi cómo actúa, sé más de su vida privada. La que no habla gana, porque juega con un enigmático que la rodea y genera una imagen cinematográfica”.

Mientras, Icardi y la China disfrutan de un lujoso yate en Turquia.Mauro Icardi, en el centro de la polémica por los dichos de su ex pareja.

