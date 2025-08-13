Julieta Prandi: “Hoy empiezo a vivir” tras la condena de 19 años a su exmarido

Julieta Prandi vivió este miércoles uno de los momentos más importantes de su vida. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Zárate Campana condenó a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por violación y violencia de género, tras un proceso judicial que se extendió durante cinco años.
“Hoy empiezo a vivir”, dijo conmovida la actriz a la prensa, al asegurar que el fallo marca “un antes y un después” en su historia. “Poder salir a la calle sin miedo, sin mirar para todos lados, sin pensar que alguien me sigue o viene a buscar a mis hijos”, describió sobre la nueva etapa que espera iniciar.
“Es casi el infierno que viví”
Prandi definió la pena como “ejemplar” y remarcó que, si bien podría haber sido mayor, “son 19 años y es casi el infierno que yo viví, que fueron 20”. También resaltó que la detención se concretó en el acto, apenas conocido el veredicto.
En medio de la emoción, agradeció a su pareja, Emanuel Ortega, por el apoyo incondicional: “Es mi compañero de vida, mi sostén. Para él también fue muy duro acompañarme y entender todo lo que viví. Hoy es un cierre para los dos”.
Un mensaje para las víctimas
La conductora aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres: “Tengan fe, hay justicia. Y al entorno, que intente sacar a las víctimas de ahí, porque ellas no suelen pedir ayuda”. También reclamó que los tiempos judiciales se acorten: “Tardé cinco años en llegar a juicio. No pueden demorarse tanto en casos de violencia”.
Sobre la relación de sus hijos con Contardi, fue contundente: “Ellos no quieren verlo y nadie puede obligar a un menor a tener contacto con un adulto. No es un padre presente y además es violento”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.