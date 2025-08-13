#HOY:

Julieta Prandi: “Hoy empiezo a vivir” tras la condena de 19 años a su exmarido

La modelo y actriz celebró el fallo contra Claudio Contardi por violación y violencia. “Es un día de nacimiento para mí”, dijo emocionada a la salida del tribunal de Campana.

Julieta Prandi a la salida del tribunal tras el veredicto contra su exmarido. Foto: Gentileza TN
 16:33
 / 
Por: 

Julieta Prandi vivió este miércoles uno de los momentos más importantes de su vida. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Zárate Campana condenó a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por violación y violencia de género, tras un proceso judicial que se extendió durante cinco años.

“Hoy empiezo a vivir”, dijo conmovida la actriz a la prensa, al asegurar que el fallo marca “un antes y un después” en su historia. “Poder salir a la calle sin miedo, sin mirar para todos lados, sin pensar que alguien me sigue o viene a buscar a mis hijos”, describió sobre la nueva etapa que espera iniciar.

“Es casi el infierno que viví”

Prandi definió la pena como “ejemplar” y remarcó que, si bien podría haber sido mayor, “son 19 años y es casi el infierno que yo viví, que fueron 20”. También resaltó que la detención se concretó en el acto, apenas conocido el veredicto.

En medio de la emoción, agradeció a su pareja, Emanuel Ortega, por el apoyo incondicional: “Es mi compañero de vida, mi sostén. Para él también fue muy duro acompañarme y entender todo lo que viví. Hoy es un cierre para los dos”.

Un mensaje para las víctimas

La conductora aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres: “Tengan fe, hay justicia. Y al entorno, que intente sacar a las víctimas de ahí, porque ellas no suelen pedir ayuda”. También reclamó que los tiempos judiciales se acorten: “Tardé cinco años en llegar a juicio. No pueden demorarse tanto en casos de violencia”.

Sobre la relación de sus hijos con Contardi, fue contundente: “Ellos no quieren verlo y nadie puede obligar a un menor a tener contacto con un adulto. No es un padre presente y además es violento”.

