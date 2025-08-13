“No se merece lo que ha vivido”: el apoyo de Guillermo Francella a Julieta Prandi

La difícil situación que atraviesa Julieta Prandi genera conmoción en el mundo del espectáculo argentino. La modelo y actriz enfrenta un juicio contra su exmarido Claudio Contardi por una denuncia gravísima, y en medio de la tensión, quienes la conocen y trabajaron con ella expresan su apoyo público.
El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi ,finalmente irá a juicio por abuso sexual agravado.
Uno de ellos es Guillermo Francella, su excompañero en “Poné a Francella” por Telefe, quien rompió el silencio y dejó un mensaje de solidaridad y cariño hacia ella.
El apoyo de Guillermo Francella a Julieta Prandi
En diálogo con“Puro Show” (El Trece), el cronista recordó el difícil momento que atraviesa la actriz, con la sentencia próxima a darse: “Fue una semana muy dura para Julieta Prandi... el miércoles se sabe la sentencia”, dijo el periodista, a lo que Francella respondió: “Sí, pobrecita, muy dura, todas las bendiciones del mundo para ella, es un ser humano hermoso”.
El actor, reconocido y querido por su trayectoria, no dudó en manifestar su apoyo: “No se merece lo que ha vivido y aparte todos desconocíamos lo que estaba viviendo, a ese nivel. Que sea lo mejor para ella, pobrecita, lo único que te puedo decir”, subrayó Guillermo Francella, dejando en claro su empatía y respaldo.
Prandi y Contardi son padres de dos niños.
La palabra de Francella llega en un momento donde Julieta Prandi enfrenta una batalla personal muy dura, y que conmovió a sus colegas y al público. Su solidaridad no solo pone en foco la gravedad del caso, sino que también acompaña a la modelo en una etapa compleja, con la esperanza puesta en que la justicia actúe de manera justa.
Aguardan la sentencia
La sentencia que se espera conocer en las próximas horas marcará un antes y un después en esta causa que mantuvo en vilo a la sociedad argentina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.