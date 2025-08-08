Qué pena podría recibir el ex de Julieta Prandi y cuándo se conocerá el veredicto

El proceso se inició tras la denuncia radicada en 2021 por la conductora, quien afirmó haber sido víctima de reiterados abusos cometidos entre julio de 2015 y marzo de 2018, período en el que convivía con el acusado. La investigación sostiene que los episodios habrían sucedido en el domicilio compartido dentro de un barrio privado. La relación de pareja concluyó formalmente en 2019.
Alegatos y testimonios
Durante el juicio oral, que se desarrolla desde el miércoles, se escucharon los testimonios de ambas partes. Mientras la defensa presentó declaraciones orientadas a mostrar una relación sin irregularidades, los relatos ofrecidos por el entorno de la denunciante delinearon un panorama de aislamiento, angustia emocional y maltrato.
Prandi y Contardi son padres de dos niños.
Algunas personas cercanas a la actriz narraron encuentros en los que la notaron en estado de vulnerabilidad, sin recursos económicos y con signos de deterioro psíquico.
Uno de los testigos más relevantes fue un responsable de seguridad del barrio donde vivían, quien negó haber observado conductas extrañas. Sin embargo, el contraste con otros testimonios expuso la diferencia entre lo que ocurría puertas adentro. La fiscalía calificó los hechos como reiterados y graves, con un impacto profundo en la salud mental de la víctima y sus hijos.
Durante las audiencias, el tribunal debió sortear momentos de tensión, como una discusión entre abogados fuera del recinto judicial, la necesidad de colocar un biombo para evitar el contacto visual entre las partes y hasta una evacuación por una fuga de gas. El ambiente en el que se desarrolla el juicio refleja el nivel de presión y exposición que rodea el proceso.
Qué se espera para los próximos días
El miércoles a las 11 de la mañana se dará a conocer el veredicto. Hasta entonces, los jueces evaluarán las pruebas presentadas, los argumentos expuestos por cada una de las partes y la pertinencia de los pedidos de pena. La expectativa está puesta en si se hará lugar a la solicitud de prisión inmediata para Contardi, y si se impondrá una condena ejemplar como exigen quienes lo acusan.
La relación de pareja concluyó formalmente en 2019.
Los cargos que enfrenta incluyen abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar daño a la salud mental de la víctima, dentro de un contexto de violencia física y psicológica. También se valoró el efecto que los hechos pudieron haber tenido en los hijos del matrimonio, otro de los puntos considerados para agravar la eventual pena.
La resolución que se dicte el miércoles será clave para determinar el rumbo del caso y podría marcar un precedente dentro del sistema judicial. Mientras tanto, se mantiene la restricción perimetral entre el acusado y la denunciante. El proceso, que ya lleva años, se encuentra en una instancia decisiva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.