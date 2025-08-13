Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso a Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Raúl Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra su expareja, Julieta Prandi. La sentencia incluye su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50.
La denuncia fue presentada en 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Martínez. Prandi y Contardi se habían separado en 2019. Según el expediente, los hechos ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018, cuando convivían en un barrio privado de Escobar. En abril de 2022, la denunciante amplió su declaración y describió abusos sexuales reiterados, amenazas, violencia psicológica y control absoluto sobre su vida.
El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, condenado por abuso sexual agravado.
Pruebas y testimonios
El expediente detalla que Contardi obligaba a Prandi a mantener relaciones sexuales argumentando que le pertenecía. Según la denuncia, ejercía amenazas contra sus familiares, la aisló de su entorno y le prohibía manejar.
Julieta Prandi junto a Claudio Contardi y los hijos de ambos.
Las pericias psicológicas realizadas por una profesional de la Asesoría de la Procuración y el psiquiatra tratante indicaron indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar. El fiscal destacó como agravantes la extensión en el tiempo de los abusos y el impacto psicofísico en la víctima y sus hijos.
Defensa del acusado
Contardi negó los cargos, sostuvo que la relación siempre fue consentida y afirmó ser víctima de una campaña mediática. También cuestionó la falta de fechas exactas en la denuncia, argumento que fue rechazado por el juez al considerar que esa imprecisión es común en casos de abuso. Se negó a realizar pericias psicológicas y pidió la nulidad del proceso, lo que fue desestimado.
