La China Suárez y Mauro Icardi planean celebrar su compromiso en Argentina

La relación entre Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi avanza rápidamente. Los anillos de compromiso que adquirieron en Miami como símbolo de su vínculo tendrían su estreno en un evento especial. Hace cuatro meses, la pareja compró alianzas Cartier Vendôme en oro rosa con diamantes blancos de 18 quilates, valuadas en US$6.850, y compartieron la noticia con sus seguidores en redes sociales.
Celebración en Argentina
Según reveló el periodista Guido Zaffora, tanto la actriz como el delantero del Galatasaray viajarían a Argentina a fin de año para celebrar su amor. Zaffora señaló que la pareja se comprometería durante una fiesta con amigos, aunque evitó utilizar la palabra “casamiento”.
El encuentro promete ser comentado, ya que históricamente sus reuniones suelen generar cruces con ex parejas, como Wanda Nara, Nicolás Cabré o Benjamín Vicuña.
El futbolista y la actriz darían un importante paso en su relación a fin de año.
Conflictos por la escolarización de los hijos
En paralelo, Suárez estaría involucrada en un conflicto con el padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña. La actriz habría inscrito a los niños en clases de apoyo en Turquía durante su estadía con ella, sin informar al actor chileno, lo que generó tensiones. Según trascendidos, la decisión implicaría un incumplimiento del acuerdo previo entre ambos.
Benjamín Vicuña analiza acciones legales contra su ex pareja.
Desde el entorno de Vicuña se buscó negar cualquier irregularidad, mientras que la intérprete explicó que se trata únicamente de un “apoyo escolar” durante veinte días en Estambul, sin fines de escolarización formal.
El abogado de Vicuña, Máximo Petracchi, estaría preocupado por la situación y la consideraría una falta al acuerdo, mientras que el círculo cercano a Suárez destacó que se trató de una actividad de refuerzo académico sin mayores implicancias.
