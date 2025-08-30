Vicuña calificó de “lamentable” su relación con la China Suárez en medio del conflicto
El actor chileno expresó su malestar en una entrevista y aseguró que atraviesa una etapa difícil en el vínculo familiar. La actriz respondió con fuertes críticas y recordó episodios de abandono y tensiones pasadas.
El conflicto entre la actriz y el actor volvió a quedar en el centro de la escena.
Eugenia “La China” Suárez atraviesa uno de los momentos más controversiales desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. En paralelo, su vínculo con Benjamín Vicuña, padre de dos de sus hijos, se deterioró al punto de que el actor chileno reconoció públicamente que la relación con su expareja es “lamentable”.
Durante mucho tiempo Vicuña evitó hablar del conflicto, pero terminó rompiendo el silencio luego de que Suárez lo acusara en redes sociales de ser “adicto”. La declaración de la actriz surgió cuando el actor le negó el permiso para viajar con sus hijos a Turquía, autorización que finalmente terminó concediéndole.
En diálogo con una revista chilena, Vicuña expresó: “Es lamentable lo que está pasando con ella. Estando separados tuvimos durante añosun acuerdo armónico, flexible, con entendimiento, cariño y respeto”.
Y agregó: “Hoy nos toca atravesar una situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos, por el bien de los niños.Quiero ser el padre que ellos necesitan, con días buenos y malos, con errores, pero siempre cercano y real”.
La relación entre ambos atraviesa uno de sus momentos más tensos.
Consultado sobre lo que más lo afectó en estos últimos meses, el actor confesó que le dolió escuchar acusaciones falsas y sentir que se ponía en duda su rol como padre sin conocer su realidad.
El fuerte descargo de La China
La actriz respondió con un extenso mensaje en sus redes sociales, titulado con ironía “El papá del año”, donde relató episodios de abandono y destrato. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono durante días para salir de fiesta”, escribió.
Suárez también recordó momentos de soledad, como cuando amamantaba sin ayuda, viajes cancelados porque costaban “mucha plata” y comentarios que minaron su autoestima, entre ellos: “¿Separarte? ¿Quién te va a querer con tres hijos?”.
La publicación de Suárez en sus historias de Instagram.
La actriz acusó además a Vicuña de priorizar su imagen pública por sobre el tiempo de calidad con los niños: “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”. Incluso contó que en una ocasión su hija le pidió agua durante la noche y él, recién llegado de una fiesta, no respondió.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.