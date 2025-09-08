A 13 años de la muerte de su hija Blanca, Benjamín Vicuña compartió un emotivo video

El 8 de septiembre de 2012, Blanca Vicuña, hija de Carolina “Pampita” Ardoháin y Benjamín Vicuña, falleció a los 6 años a causa de una neumonía hemorrágica. Desde entonces, cada año su padre comparte un mensaje en memoria de su hija. Este año, el actor chileno eligió un video de Blanca para compartirlo con sus seguidores, recordando con profunda emoción a la niña que marcó su vida.
Vicuña, además, recopiló varios de sus escritos y los transformó en un libro pensado para acompañar a quienes atraviesan el duelo. En su emotivo mensaje, el actor reflexiona sobre la pérdida, el tiempo y la memoria de su hija:
“Blanca: estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje.
El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento.
Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo; dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí.
A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños.
El actor le dedicó unas palabras para homenajearla.
Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar.
Acá estamos, honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.
A través de sus palabras, Vicuña muestra cómo la memoria de Blanca sigue viva en los detalles más pequeños y cotidianos: en la risa de sus hermanos, en las señalesque percibe a su alrededor,en los amaneceres y en la música.
Un legado de amor y resiliencia
El mensaje refleja no solo la tristeza de una ausencia, sino también la fuerza que surge del amor y la resiliencia. Vicuña describe su rol como “guardián de la memoria”, alguien que protege y honra el recuerdo de Blanca a pesar del dolor que implica la pérdida. Su escrito también invita a quienes atraviesan un duelo a mantener vivos los recuerdos y a encontrar consuelo.
El mensaje de Benjamín Vicuña a 13 años de la muerte de Blanca.
En su mensaje, el actor enfatiza que, aunque el tiempo pase y las heridas sigan presentes, la vida continúa, y es posible honrar a quienes amamos permaneciendo de pie, sonriendo y sosteniendo el legado de aquellos que ya no están físicamente, pero viven eternamente en la memoria y en el corazón de quienes los recuerdan.
