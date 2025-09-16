La polémica respuesta de Vicuña sobre su supuesta boda con la China Suárez

Benjamín Vicuña se refirió sin rodeos a la situación de sus hijos Amancio y Magnolia, quienes se encuentran junto a la China Suárez y su pareja, Mauro Icardi, en Turquía. Ante los rumores de que la actriz los habría inscrito en una escuela turca, el actor expresó su desconcierto: “Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé”.
En diálogo con un móvil de Intrusos, Vicuña admitió que adaptarse a esta nueva realidad fue “muy difícil”, pero subrayó que su prioridad es el bienestar de los niños.
“No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, sostuvo.
El actor aclaró los rumores sobre un supuesto matrimonio con la China Suárez.
Privacidad y reflexiones personales
El actor también dejó en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado: “Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”. Además, recordó su compromiso con sus hijos mayores fruto de su relación con Pampita: “Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real”.
Reflexionando sobre los cambios recientes, Vicuña admitió: “Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”.
Conflictos y acusaciones públicas
Consultado sobre su relación con Suárez y los conflictos recientes, Vicuña aclaró que nunca contrajo matrimonio con ella: “No me casé nunca en mi vida”. Ante un comentario del movilero, el actor agregó entre risas: “Menos mal”, aunque se corrigió de inmediato.
El actor manifestó su incomodidad por tener que exponer aspectos privados de su vida.
El actor se refirió también a las acusaciones que recibió en redes sociales, donde la actriz lo calificó de “adicto” tras negarle inicialmente el permiso para viajar con sus hijos a Turquía, autorización que finalmente se concedió. “Lo que más me afectó en estos últimos meses fue escuchar acusaciones falsas y sentir que se ponía en duda mi rol como padre sin conocer mi realidad”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.