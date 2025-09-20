Santa Fe Fashion Week llega a la Estación Belgrano

Del 23 al 25 de este mes, se realizará por primera vez el Santa Fe Fashion Week, un evento de alcance internacional organizado por Argentina Fashion Week. Micaela Antoniazzi, directora ejecutiva, explicó que “el objetivo es visibilizar un poco el talento santafesino a nivel nacional” y que significó “muchos meses de organización y de profesionales que han permitido que esto sea posible”.
El encuentro se realizará en la histórica Estación Belgrano y promete mostrar no solo el trabajo de los diseñadores locales, sino también las tendencias que marcarán la temporada primavera-verano teniendo en cuenta el cierre de año, recepciones y colaciones.
“Hay diseñadores de todos los estilos,desde alta costura hasta ropa urbana, incluso colecciones infantiles,así que es un evento para disfrutar y conocerlo” agregó Antoniazzi.
Pasarelas, creatividad y producción
La directora destacó la calidad de los profesionales que participarán: “Cuando hablamos de talento local, hablamos de un talento de alto nivel… muchas veces no tiene esta posibilidad de ser visibilizado. El talento se va a ver en pasarela, sin dudas, porque todos los diseñadores que se sumaron a esta propuesta le están poniendo muchísimas ganas y van a presentar colecciones impresionantes”.
La Estación Belgrano será el escenario de la primera edición del Santa Fe Fashion Week. Crédito: Flavio Raina.
Mónica Maldonado será la encargada de abrir la pasarela el primer día, con una apuesta de alta costura, mientras que los días siguientes incluirán propuestas diversas y originales.
Paloma Astulfi, responsable de la producción, describió la logística: “En total tenemos 15 diseñadores, cinco por día… una producción tremenda. Cada día es diferente, así que eso está buenísimo. Lleva muchísimo trabajo, pero el resultado final vale la pena”.
Acceso, entradas y apoyo
El público podrá adquirir tickets a través de la plataforma Passline, con opciones para un solo día o los tres días consecutivos, garantizando el acceso a todos los desfiles. Antoniazzi señaló: “La gente le pedimos que llegue a las 17:30 para arrancar el primer desfile a las 18 horas… va a estar impresionante”.
La pasarela reunirá propuestas de alta costura, moda urbana e indumentaria infantil. Crédito: Flavio Raina.
Además, el evento cuenta con el respaldo de El Litoral y la revista Nosotros, que actúan como sponsors, aportando difusión y consolidando la importancia de Santa Fe como polo creativo en la moda nacional.
Según Antoniazzi, “mucha gente no conoce la cantidad de diseñadores que tenemos ni las propuestas innovadoras que se están generando en la ciudad, así que este es un momento único para apoyar y conocer la industria local”.
La grilla oficial del evento.
Los asistentes podrán informarse sobre la grilla completa de desfiles y otros detalles del evento en el perfil de Instagram oficial: stafe_fashionweek
No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Acercate a la Estación Belgrano del 23 al 25 de este mes, descubrí las últimas tendencias, disfrutá de desfiles de alta costura, ropa urbana e infantil, y apoyá el talento local que está marcando el rumbo de la moda en Santa Fe. ¡Sumate al Santa Fe Fashion Week y viví la moda de cerca!
