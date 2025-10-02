Poletti escuchó a 38 vecinalistas y presentó un balance de gestión en Santa Fe
El intendente reunió a representantes de 53 vecinales un encuentro donde presentó un balance de sus 20 meses de gestión y escuchó reclamos prioritarios. Calles, bacheo, cloacas, seguridad y transporte fueron los temas más planteados. Se acordó avanzar con reuniones por distrito para dar respuestas puntuales.
El Museo de la Constitución fue escenario de un encuentro que reunió a 53 vecinales con el intendente Juan Pablo Poletti. La dinámica combinó exposición de gestión, reclamos vecinales y respuestas de funcionarios. “Nos llevamos las carpetas con las problemáticas para programar soluciones”, dijo el intendente.
Poletti destacó que se buscó un doble objetivo: rendir cuentas sobre los primeros 20 meses de gobierno y, al mismo tiempo, abrir un espacio de escucha directa. “Algunos plantearon por distrito, otros en forma individual, y nosotros devolvimos las respuestas con explicaciones de obras y compromisos”, señaló.
Las luces LED fueron el punto más valorado: “Casi el 100% agradeció la iluminación, pero también reclamaron por las calles, tanto de tierra como asfaltadas”, reconoció el intendente. El plan de bacheo y la transformación de calles de tierra a piedra aparecen entre las prioridades municipales.
Calles, bacheo y basura: los reclamos más frecuentes
Los reclamos se concentraron en tres ejes: calles, microbasurales y recolección. El intendente confirmó que el objetivo es transformar entre 80 y 100 calles de tierra a piedra por año. “El asfalto y hormigón se mantienen con un plan de bacheo que mejoró, pero aún requiere refuerzo”, indicó.
La problemática de microbasurales fue señalada en casi todas las exposiciones. También se denunció que en algunos barrios el camión recolector no pasa regularmente o que los barrenderos no cumplen funciones. Poletti aseguró que habrá seguimiento distrito por distrito para corregir estas falencias.
El intendente recordó que muchos reclamos exceden la competencia municipal, como las cloacas. En esos casos, anunció gestiones conjuntas con ASSA y el Concejo. “Queremos avanzar con el fondo solidario para sumar conexiones de cloacas y salir de los pozos negros”, sostuvo.
Seguridad y transporte, bajo la lupa
La inseguridad apareció como preocupación transversal. Cristian Acuña, presidente de la vecinal Barranquitas, destacó que su barrio inició un trabajo “multiagencial” con participación de municipio, provincia e instituciones locales. “Los controles nocturnos se reforzaron y eso trajo calma”, afirmó.
El transporte urbano fue otro tema sensible. La línea 22 fue reconocida como positiva, pero hubo reclamos por recorridos interrumpidos. “Lo analizaremos caso por caso, porque no todos los barrios tienen la misma realidad”, explicó Poletti.
Se sumó además la expansión de la bici pública, con 14 nuevos bici puntos. “El sistema funciona en red y crece hacia el norte y oeste de la ciudad”, destacó el intendente, aunque los vecinos pidieron mayor conectividad directa.
Voces vecinales: agradecimientos y reclamos
Graciela Pierini, de la vecinal Juan de Garay, resaltó el avance en iluminación del Parque Garay. “Después de tanto reclamo, el intendente se puso al hombro la situación”, dijo. Sin embargo, remarcó problemas graves en calles del sudoeste. Valoró la propuesta de reuniones por distrito: “Eso lo pedíamos hace tiempo porque no todos los barrios son iguales”.
José Luis Bustos, de barrio Los Ángeles, agradeció la obra en calle Larrea y el funcionamiento del sistema de luces. “El cambio a una empresa privada fue muy bueno”, afirmó. También reconoció el apoyo del Fondo de Asistencia Educativa. No obstante, pidió avanzar en contribución por mejoras: “En otras ciudades funciona, en Santa Fe no, y eso atrasa”.
Cristian Acuña, de Barranquitas, planteó que la convocatoria fue positiva y valoró la participación de distintos niveles del Estado. “Estamos expectantes, tranquilos, pero necesitamos continuidad en la seguridad nocturna”, señaló.
Lo que viene: reuniones por distrito y continuidad
Poletti asumió el compromiso de realizar reuniones por distrito con presencia de secretarios y coordinadores. Cada vecinal deberá presentar tres problemas prioritarios. “Queremos dar la cara y definir plazos de solución”, indicó.
El intendente recordó que gobierna para los 87 barrios, aunque no todos tienen vecinal. “En esta gestión regularizamos 35 entidades que estaban sin papeles y convocamos a elecciones democráticas”, subrayó.
El objetivo es sostener una reunión anual de carácter general con todas las vecinales, donde se presenten avances y se comparen realidades entre barrios. “El contacto directo es clave para mejorar la gestión”, resumió Poletti.
