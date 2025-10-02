En el Museo de la Constitución

Poletti escuchó a 38 vecinalistas y presentó un balance de gestión en Santa Fe

El intendente reunió a representantes de 53 vecinales un encuentro donde presentó un balance de sus 20 meses de gestión y escuchó reclamos prioritarios. Calles, bacheo, cloacas, seguridad y transporte fueron los temas más planteados. Se acordó avanzar con reuniones por distrito para dar respuestas puntuales.