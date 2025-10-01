Este miércoles por la tarde

El intendente Poletti convocó a las vecinales de la ciudad de Santa Fe para escuchar sus reclamos

La reunión se llevará a cabo en el Auditorio del Museo de la Constitución. Confirmaron su presencia representantes de 53 vecinales. “Escuchar a todos a la vez me parece un plan ambicioso, veremos cómo funciona”, dijo Susana Spizzamiglio, desde la Red de Vecinales por la Seguridad. “Vamos a dar la cara junto a todo mi gabinete para saber qué tienen para decirnos”, anticipó Poletti.