El intendente Poletti convocó a las vecinales de la ciudad de Santa Fe para escuchar sus reclamos
La reunión se llevará a cabo en el Auditorio del Museo de la Constitución. Confirmaron su presencia representantes de 53 vecinales. “Escuchar a todos a la vez me parece un plan ambicioso, veremos cómo funciona”, dijo Susana Spizzamiglio, desde la Red de Vecinales por la Seguridad. “Vamos a dar la cara junto a todo mi gabinete para saber qué tienen para decirnos”, anticipó Poletti.
El intendente convocó a los vecinalistas para conocer los problemas de primera mano.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezará este miércoles por la tarde un encuentro con vecinales de la ciudad. “Recibí siete pedidos de reuniones de distintas vecinales. Me pareció lógico convocar a todas y sumar una presentación del intendente y su gabinete, con las distintas acciones que hemos venido realizando en los barrios durante estos 20 meses de gestión”, expresó por la mañana ante la prensa.
La convocatoria fue enviada desde el Municipio a cada una de las vecinales. De las 60 existentes, 53 confirmaron su participación en la reunión que se llevará a cabo desde las 16.30 en el Auditorio del Museo de la Constitución.
Además, “les dimos cinco días para que quienes deseen expresarse se inscriban como oradores y nos cuenten cuáles son las falencias más importantes que ven en su barrio”, agregó Poletti. “Hay que escuchar y ser escuchados. Me comprometí a que esté presente todo el gabinete, para que cada área pueda dar respuestas de manera directa, más allá del valor que tienen hoy los coordinadores de distrito”.
El mandatario local destacó que “la clave fundamental de un municipio es tener territorio, escuchar, estar cerca y dar la cara”. Y subrayó: “Hoy vamos a dar la cara junto a todo mi gabinete para saber qué tienen para decirnos las vecinales, siempre con respeto y con sentido democrático”.
El Museo de la Constitución será sede del encuentro. Foto: José Vittori.
La dinámica del encuentro
Según pudo saber El Litoral, la jornada se iniciará con una presentación del intendente, quien brindará un informe de gestión de todas las áreas. A modo de balance, se expondrá lo realizado en los barrios y se adelantará lo proyectado.
Luego será el turno de los vecinalistas que se anotaron para hablar, y el cierre estará dedicado a un intercambio de preguntas y respuestas entre vecinos y funcionarios.
Poletti se reúne con 53 vecinales de Santa Fe. Foto: Matías Pintos
Expectativas vecinales
“La expectativa planteada por el intendente es ambiciosa”, señaló Susana Spizzamiglio, de la Red de Vecinales por la Seguridad. “Hablamos de la realidad de 54 barrios, es decir, unas 250 mil personas que reclaman desde distintos puntos de vista las luces y sombras que tiene Santa Fe en su conjunto”.
La referente agregó que “hay tareas que se cumplen de manera irregular, otras en las que la ciudad se vio beneficiada, pero falta mucho por hacer”. Y destacó: “Es importante que estén los representantes de cada área del Municipio, que podrán dar respuestas inmediatas a las consultas de las vecinales”.
Por su parte, otra referente, de la vecinal Fomento 9 de Julio, planteó: “Hay instituciones que abarcan a unos 100 mil vecinos de distintos barrios, y no tenemos capacidad de hacernos eco de cada problema en particular. Por eso pediremos una división territorial que permita abordar mejor cada situación”.
La misma vecinalista cuestionó: “Deberíamos haber tenido antes reuniones distritales. Igualmente, este tipo de encuentros siempre es positivo, aunque el mecanismo no sea el óptimo”.
Consultada sobre las urgencias actuales en los barrios, Spizzamiglio remarcó: “Lo más grave es la cuestión social. Hay mucha gente en situación de calle o con problemas de adicciones. Es un contexto económico y social que debe ser atendido. En algunos barrios hay que aplicar el Plan Abre, que ya funciona en San Lorenzo, Chalet, Los Troncos y La Ranita. Hay que replicarlo porque el delito está al rojo vivo, entremezclado con la venta de drogas y demandas sociales insatisfechas”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.