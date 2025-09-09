Está en el Concejo

Un ambicioso proyecto propone equipar todos los parques y las plazas de Santa Fe: cómo se aplicaría

Fomento del uso de los espacios públicos y de la identidad barrial, cuidado de entornos sustentables y accesibilidad universal, las claves. Se crearía un fondo de afectación específica para el financiamiento del plan.