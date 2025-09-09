Un ambicioso proyecto propone equipar todos los parques y las plazas de Santa Fe: cómo se aplicaría
Fomento del uso de los espacios públicos y de la identidad barrial, cuidado de entornos sustentables y accesibilidad universal, las claves. Se crearía un fondo de afectación específica para el financiamiento del plan.
El Parque Federal, uno de los espacios públicos más elegidos. Crédito: Manuel Fabatía
En la comisión de Planeamiento del Concejo local figura un ambicioso proyecto que propone crear, por ordenanza, el Programa Plazas y Parques Equipados de la ciudad capital. El expediente ha tenido un despacho favorable -pasaría a la comisión de Gobierno- y su estado es “en curso”, con lo cual podría llegar al recinto para su tratamiento.
¿Por qué ambicioso? Porque lo que busca la iniciativa es dotar del equipamiento necesario a todos los espacios públicos de esta capital. Esto abarcaría el mobiliario urbano, bancos y cestos para residuos, más juegos infantiles y área de descanso, más señalización y una adaptación para lograr una accesibilidad universal.
Esto último implica garantizar (con rampas y losas podotáctiles, por ejemplo) que puedan ingresar y disfrutar de una plaza o de un parque aquellas personas con algún tipo de disminución visual o con problemas de motricidad.
“La infraestructura deberá contar con todas las medidas de seguridad física, con arquitectura moderna y diseño antivandálico, persiguiendo el cumplimiento de las normativas municipales de edificación, y correspondiéndose con directrices municipales, provinciales y nacionales de accesibilidad”, dice el artículo 7 del proyecto en ciernes.
Autoridad de aplicación
La iniciativa legislativa plantea que se designará como Autoridad de Aplicación del programa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, o la que a futuro la reemplace. Aquí, aparece un extenso listado sobre las funciones que tendrá esa área encargada del equipamiento de parques y plazas.
La mencionada secretaría deberá llevar un registro público en la web oficial del municipio de las plazas y parques reconocidos por el Ejecutivo Municipal, en donde conste el nombre; localización geográfica; cantidad de árboles, de bancos y de metros cuadrados; los tipos de juegos, la cantidad de baños públicos y de bebederos, etcétera.
Aérea de la ciudad, con la Plaza España en el centro. Crédito: Luis Cetraro
Asimismo, deberá elaborar un “plan anual de plazas y parques equipados”, que deberá remitirse al Concejo. También deberá encargarse de hacer un informe anual de las tareas realizadas en base al plan anual formulado, con las metas cumplidas y no alcanzadas.
También, presentar los proyectos de inversión en su etapa de formulación en cada plaza o parque a las vecinales implicadas, como así también el informe de ejecución de fondos; recibir reclamos de vecinos, vecinas, vecinales u otras entidades de la sociedad civil sobre demandas y proyectos de interés a realizar en las plazas y parques de su incumbencia.
Finalmente, se dispone que la autoridad tendrá la facultad de celebrar convenios de apoyo técnico en la formulación, ejecución y evaluación de las inversiones con universidades públicas y colegios profesionales de la ciudad, y convenios de apoyo con cooperativas de trabajo locales, para las obras de mantenimiento.
Financiamiento y destinos
Para financiar este programa de plazas y parque equipados, se propone crear un fondo de afectación específica, el cual estaría compuesto por el 5% de lo recaudado durante el período fiscal en concepto de la Tasa General de Inmuebles (TGI), y el excedente de recaudación que el Ejecutivo decida incorporar.
También, el ingreso de fondos de otros programas que complementen de forma integral la inversión en parques y plazas, más “la incorporación de otros fondos provenientes de organismos provinciales, nacionales, internacionales y/o donaciones”, dice el proyecto en su articulado.
Dicho fondo se destinará a la construcción y mantenimiento en aspectos vinculados a higiene y seguridad, tales como baños públicos, bebederos, cestos de basura por tipo de residuos y calentadores solares; la construcción y mantenimiento de la infraestructura para la recreación y el deporte.
Aquí se incluyen los juegos para niños, playones deportivos, estaciones de entrenamiento, estaciones de juegos de mesa, entre otros. “Se deben contemplar áreas de juegos temáticos, sonoros, táctiles, olfativos, educativos y participativos”, aduce la iniciativa.
La Plaza Constituyentes, otro de los “emblemas verdes” de la ciudad. Crédito: Fernando Nicola
También se destinará a la construcción y mantenimiento de espacios para ferias y eventos culturales a cielo abierto; a la incorporación de especies de árboles, flores, césped y cercos, veredas, caminos y canteros; a la señalética de identificación del espacio público, y a áreas de descanso, que contemplen asientos con respaldo y apoyabrazos.
Los “metros verdes”
Este proyecto lleva la autoría de la edila Jorgelina Mudallel (Bloque PJ). La edila cita en los fundamentos el último informe “Santa Fe Cómo Vamos”, respecto de la disponibilidad en metros cuadrados de espacios verdes públicos recreativos que hay en el ejido urbano.
“Esos metros eran 312 a medidos en el 2022, lo que indica la necesidad de incrementar los mismos. La cantidad de metros cuadrados de espacios verdes pasó de 10,3 por persona para 2022, a 9,5 para el año 2023. Lo mismo sucedió con la cantidad de árboles mientras que en 2022 se plantaron 1.068, y en 2023 decreció a 825”, agrega.
“Darle importancia a la inversión en las plazas y parques permite una revalorización económica de las zonas urbanas, un incremento del sentimiento de pertenencia y seguridad, como así también la garantía del acceso a espacios de recreación, vinculación comunitaria y esparcimiento”, concluye Mudallel.
