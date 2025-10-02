En la Cuña Boscosa

La Escuela N° 6375 "Islas Malvinas" de Paraje Km. 89 celebra sus 75 años de historia

El establecimiento fue inaugurado el 26 de diciembre de 1950 como Escuela Nacional N° 375, gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que buscaban un futuro mejor para sus hijos. Las primeras clases comenzaron en 1951 en un humilde rancho de adobe con techo de paja, levantado a la vera de la ruta, en terrenos cercanos al antiguo tren forestal.