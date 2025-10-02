#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En la Cuña Boscosa

La Escuela N° 6375 "Islas Malvinas" de Paraje Km. 89 celebra sus 75 años de historia

El establecimiento fue inaugurado el 26 de diciembre de 1950 como Escuela Nacional N° 375, gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que buscaban un futuro mejor para sus hijos. Las primeras clases comenzaron en 1951 en un humilde rancho de adobe con techo de paja, levantado a la vera de la ruta, en terrenos cercanos al antiguo tren forestal.

Una historia sigue viva en cada rincón de esta institución y en cada corazón que alguna vez la habitó.
 11:04
Por: 

La Escuela N° 6375 “Islas Malvinas”, ubicada en Paraje Km. 89, se prepara para conmemorar su 75º aniversario, una fecha que remite a la perseverancia y al sueño compartido de las familias pioneras que hicieron posible su creación.

El establecimiento fue inaugurado el 26 de diciembre de 1950 como Escuela Nacional N° 375, gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que buscaban un futuro mejor para sus hijos. Las primeras clases comenzaron en 1951 en un humilde rancho de adobe con techo de paja, levantado a la vera de la ruta, en terrenos cercanos al antiguo tren forestal.

Vocación

Allí, maestras sin título formal, pero con una profunda vocación, dieron los primeros pasos de alfabetización a generaciones de niños: enseñar a firmar, a leer y a escribir las primeras palabras.

Con el tiempo, la comunidad redobló sus esfuerzos y consiguió una casilla, instalada en el terreno donde hoy funciona la escuela. Ese mismo edificio, que aún se conserva, es un testimonio vivo de los inicios de esta institución.

Una historia sigue viva en cada rincón de esta institución y en cada corazón que alguna vez la habitó.Una historia sigue viva en cada rincón de esta institución y en cada corazón que alguna vez la habitó.

Siete décadas después, la escuela mantiene el espíritu de sus fundadores, adaptándose a los cambios y sosteniendo su compromiso con la educación. “Son setenta y cinco años de aprendizajes, sueños y dedicación, que forman parte de la memoria colectiva de todo el pueblo”, expresan quienes fueron parte de su recorrido.

Acto central

La directora actual, Silvina Banegas, informó que el acto central se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, por la mañana. Será una jornada en la que no solo se evocará la historia de la institución, sino también la de una comunidad que creció y soñó a la par de su escuela.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Eventos Culturales
Vera
Educación
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro