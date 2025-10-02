Calvo reconoció a la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” de María Juana en su 10º aniversario

La localidad de María Juana celebró los 10 años de la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra”, con una serie de actividades que tuvieron como punto central la Jornada E.J.E (Encuentro de Jóvenes Emprendedores), organizada por la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8143 “José Manuel Estrada”.
El senador provincial Alcides Calvo participó del acto de cierre junto a alumnos, docentes, coordinadores y la presidenta comunal Sandra Gaido. Allí, destacó la trayectoria de la cooperativa y entregó las Declaraciones de Interés de la Cámara de Senadores de Santa Fe, tanto para el aniversario de la institución como para el proyecto radial “El Megáfono”, producido por estudiantes.
Un espacio de formación y compromiso
La Jornada E.J.E se desarrolló durante cuatro días en la escuela y en la Sociedad Italiana de la localidad, donde los jóvenes compartieron experiencias, proyectaron nuevos desafíos y celebraron una década de trabajo cooperativo.
En el marco del encuentro, se concretaron donaciones impulsadas por los propios alumnos a través del programa “Jóvenes en el Senado”. Gracias a un proyecto aprobado en 2025, el SAMCo local y el Club Atlético María Juana recibieron equipamiento médico. Además, la Cooperativa Escolar fue reconocida con la entrega de una notebook destinada a tareas administrativas y comerciales.
“Una escuela de valores”
Durante el acto, Calvo expresó: “Es un orgullo acompañar a la Cooperativa Escolar ‘Manos a la Obra’ en este aniversario tan significativo. Los alumnos han demostrado que el cooperativismo no es solo una forma de organización, sino una verdadera escuela de valores, solidaridad y compromiso con la comunidad. Ver cómo sus proyectos impactan en instituciones locales y generan espacios de formación laboral nos compromete a seguir apoyando cada iniciativa que fortalezca el desarrollo local en nuestro departamento”.
