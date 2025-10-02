Departamento Castellanos

Calvo reconoció a la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” de María Juana en su 10º aniversario

“Es un orgullo acompañar a la Cooperativa Escolar ‘Manos a la Obra’ en este aniversario tan significativo. Los alumnos han demostrado que el cooperativismo no es solo una forma de organización, sino una verdadera escuela de valores, solidaridad y compromiso con la comunidad. Ver cómo sus proyectos impactan en instituciones locales y generan espacios de formación laboral nos compromete a seguir apoyando cada iniciativa que fortalezca el desarrollo local en nuestro departamento”.