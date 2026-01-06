Consumo eléctrico en verano: claves para un buen uso de los electrodomésticos
Ambiente pesado, elevado porcentaje de humedad y temperatura son parte del combo ideal para un gran consumo de energía en la ciudad de Santa Fe, con aires acondicionados y ventiladores que no descansan. Frente a esto, un ingeniero detalló consejos para un adecuado uso de electrodomésticos durante el verano.
El verano en la ciudad de Santa Fe se siente con altas temperaturas que predominan durante los primeros meses del año y un porcentaje de humedad que no da respiro. Frente a esto, el consumo eléctrico en los hogares santafesinos aumenta notablemente.
El ingeniero José Stella dialogó con CyD Litoral y brindó consejos para tratar de controlar el consumo energético en el verano.
“Durante los últimos días de diciembre y primeros de enero tuvimos una prueba de fuego para el sistema eléctrico. Todavía no llegamos al pico de consumo pero estamos evaluando la resistencia. Se espera que el mayor índice se dé a fines de enero o principios de febrero”, destacó.
Claves para controlar el consumo
Fundamentalmente con el uso del aire acondicionado, prender varios equipos en un solo hogar lleva a que se resienta el sistema eléctrico. “Si en una casa hay dos personas cada una en su habitación con el aire prendido, deberían juntarse en un solo espacio”, sostuvo Stella para tener en cuenta druante los picos de consumo que, suelen ser a las 15 hs.
“Además, es importante tener limpios los equipos, principalmente los filtros, setear la temperatura por arriba de los 24 grados y mantener la habitación bien cerrada”, agregó.
Claves para controlar el consumo. Crédito: Archivo El Litoral.
Frente a una baja de tensión, hay que considerar la cantidad de electrodomésticos conectados: “Si uno conecta muchas cosas, el nivel de tensión va a bajar y quizás los equipos no arranquen. No debe haber muchas cosas conectadas y funcionando al mismo tiempo, principalmente en las horas pico de tensión”, comentó.
Asimismo, la heladera es otro aparato que aumenta su función durante las altas temperaturas: “Hay que evitar estar abriéndola todo el tiempo, porque así funciona sin parar. Además, se deben guardar la mínima cantidad de elementos necesarios. También verificar que el burlete esté lo más sano posible para que cierre bien y no pierda el frío”, añadió.
Otra cuestión fundamental, según Stella, es mantener la heladera lo más alejada de la cocina posible y de una ventana con sol directo, para que no se recaliente y funcione de más.
Stella alertó sobre el uso de zapatillas en el hogar. Crédito: Archivo El Litoral.
Prevención
Stella detalló algunas medidas de prevención durante los hábitos de consumo eléctrico en el hogar.
“Prestar debida atención al uso de zapatillas, ya que si se conectan demasiados electrodomésticos en ellas puede levantar temperatura y correr el riesgo de prenderse fuego”, explicó.
“La recomendación es clara, ser consciente y hacer un uso racional de la energía para no resentir al sistema y poder refrescarse en ésta época de calor”, concluyó.