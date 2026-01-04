Cayó el consumo de la energía eléctrica en los hogares y comercios de todo el país
La última comparación anual disponible muestra que en noviembre de 2025 la demanda disminuyó en un -3,2% respecto del mismo mes de 2024. El mayor retroceso se verificó en el sector comercial, pero también bajaron los usuarios residenciales e industriales.
Los datos fueron publicados por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Foto: Manuel Fabatía
El consumo de energía eléctrica cayó -3,2% interanual en noviembre de 2025 y alcanzó el nivel más bajo para ese mes desde 2021. Hubo temperaturas menores a las habituales pero también la demanda está en retroceso en la industria. El indicador muestra la desaceleración de ese indicador, expresa la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).
El retroceso se produjo en un contexto de temperaturas más moderadas, con un impacto directo sobre el consumo residencial, pero también fueron importantes los números negativos en el sector comercial e industrial.
Si bien la demanda de noviembre mostró un incremento intermensual del 1,2% respecto de octubre (10.585,1 gigavatios), la comparación interanual refleja un desempeño claramente negativo frente a los 10.064,9 GWh registrados en noviembre de 2024. El nivel actual no solo profundiza la tendencia descendente, sino que se ubica por debajo del registro de noviembre de 2021, cuando el consumo había sido de 10.560,7 GWh
Imagen ilustrativa.
En el acumulado de los once primeros meses del año, la demanda eléctrica total exhibe una caída del 0,4%, mientras que en los últimos doce meses (el llamado "año móvil") muestra una retracción aún mayor, del 0,6%, lo que confirma un escenario de consumo contenido a nivel estructural.
Los usuarios residenciales consumieron en noviembre de 2025 -2,8% que en ese mes del año anterior; los comercios el – 6,5%; y las industrias -0,4%.
Por jurisdicciones
Las distribuidoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que concentran cerca del 30% del consumo eléctrico del país, registraron en conjunto una caída del 3,9% interanual. En detalle, Edenor bajó -3%, mientras que Edesur -4,6%. El Amba ya lleva ocho meses de bajas y apenas cuatro con subas.
El informe indica que 16 provincias y/o distribuidoras registraron caídas interanuales, encabezadas por: Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%) y Corrientes (-10%). En otra escala bajaron también Santa Fe (-5%) y Mendoza (-4%).
Empresa Provincial de Energía (EPE). Crédito: Manuel Fabatía
Por el contrario, las subas se verificaron en 11 provincias escasamente pobladas: Santa Cruz (13%), Chubut (10%), Neuquén (9%) y Santiago del Estero (6%).
Generación
En materia de generación, el sistema eléctrico argentino continúa apoyándose principalmente en la térmica, que aportó el 45,25% de la energía demandada en noviembre. En segundo lugar se ubicó la hidráulica, con un 25,32%, que subió 6,4% interanual.
Las centrales nucleares contribuyeron con el 8,15%, mientras que las energías alternativas (eólica y solar) explicaron el 21,12% del total. La importación tuvo un rol marginal, con apenas el 0,16% de la demanda