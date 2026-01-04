Ajuste y crisis

Cayó el consumo de la energía eléctrica en los hogares y comercios de todo el país

La última comparación anual disponible muestra que en noviembre de 2025 la demanda disminuyó en un -3,2% respecto del mismo mes de 2024. El mayor retroceso se verificó en el sector comercial, pero también bajaron los usuarios residenciales e industriales.