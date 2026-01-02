Unificaron los subsidios energéticos de Nación: qué pasará con los beneficios

El gobierno nacional modificó los criterios de asignación para los subsidios a la energía en Argentina, creando un nuevo formato de categorización.
Se creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados en reemplazo de la segmentación de tres niveles mediante Boletín Oficial.
Mediante el Decreto 943/2025, se elimina la segmentación por tres niveles de ingreso y se crea el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que incluirá al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de DIEZ (10) kilos.
A su vez, con base al Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE), se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), donde los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no estarán obligados a inscribirse a los efectos del ReSEF, sin perjuicio de lo cual podrán acceder a los formularios de declaración jurada a fin de actualizar la información en caso de requerirse, todo a través de la plataforma Mi Argentina.
El Decreto 943/2025 cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Sobre los bloques de consumo base de energía eléctrica, se fijaron 300 kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre y de 150 kWh para os meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año.
“La SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá evaluar las necesidades de consumos indispensables de los hogares ubicados en las provincias más cálidas del país o en otras zonas con particularidades bioambientales, y podrá establecer consumos base diferenciales para tales zonas o provincias, conforme a criterios objetivos y parámetros bien fundados”, detalla el decreto.
Para el caso del gas natural, se sostienen los bloques de consumo vigentes hasta el momento, extendiendo los mismos a los usuarios de gas propano indiluido por redes.
Se aclara además que “forma parte integrante del presente decreto las bonificaciones generales a aplicar al Precio Estacional (PEST) de la electricidad, al Precio Anual Uniforme del gas natural (PAU) y al precio del gas propano indiluido por redes a trasladar a las tarifas finales de los beneficiarios, por los consumos base que realicen a partir de la entrada en vigencia del SEF”.
En simultáneo, se deja sin efecto el programa “Tarifa Social Federal de Gas”, sumando que a partir de la implementación del SEF, las bonificaciones aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar según lo determine la Autoridad de Aplicación (Precio Anual Uniforme).
“El costo de abastecimiento derivado de la provisión de gas natural regasificado (GNL) o de nuevos contratos de gas de cuenca que se celebren fuera del marco del Plan Gas.Ar no integrará la base del precio de gas que se considera para la aplicación de las bonificaciones establecidas en el marco del presente decreto y de la normativa complementaria pertinente que se dicte al respecto”, detalla el decreto.
Durante el año 2026 se aplicará, para los usuarios de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes que resulten beneficiarios del SEF una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %).
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía podrá modificar el porcentaje de la bonificación extraordinaria en función de la evaluación de las necesidades de los usuarios, siempre que no supere la alícuota del 25 %.