¡Se salvó de milagro!

Palermo: un blindex cayó desde un departamento y golpeó a un hombre que comía en un bar

El vidrio se desprendió de la ventana de un departamento ubicado en un cuarto piso. La víctima, de 50 años, sufrió cortes en la cabeza y en un brazo, fue asistido por el SAME y está fuera de peligro.