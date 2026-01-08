Palermo: un blindex cayó desde un departamento y golpeó a un hombre que comía en un bar

Un hombre se salvó de milagro en el barrio porteño de Palermo: un blindex que estaba colocado en la ventana de un departamento se desprendió y cayó desde altura mientras la víctima comía en un bar. El episodio, que pudo terminar en tragedia, quedó registrado en un video que se conoció en las últimas horas.
Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en una cafetería ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300. Tras la caída del vidrio, se dio aviso inmediato a la Policía y al SAME.
En el lugar, el personal médico atendió al lesionado, un hombre de 50 años, que sufrió un traumatismo cortante en la cabeza y en el antebrazo izquierdo. De acuerdo con el parte, las heridas no implicaron riesgo de vida.
Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron al departamento desde donde se habría desprendido el blindex. El inmueble estaba desocupado porque su propietario reside en la provincia de Córdoba, aunque el encargado tenía las llaves y facilitó el ingreso del personal.
Por precaución, los bomberos retiraron la otra placa de vidrio que permanecía en la ventana para evitar un nuevo desprendimiento. En tanto, intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, que busca determinar qué provocó la caída del blindex y si hubo responsabilidades.