Quedó preso un hombre de Reconquista por incumplir medidas judiciales y amenazar a su expareja

Se trata de Osvaldo Martín R., domiciliado en barrio Nuevo de Reconquista, imputado por desobediencia a mandato judicial, amenazas simples e incumplimiento de medidas restrictivas. La jueza resolvió dictar prisión preventiva sin plazos tras considerar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Amenazas simple e incumplimiento de mandato judicial. En la audiencia de medidas cautelares la fiscal pidió la prisión preventiva. Expresó la representante del MPA que en libertad entorpecería el desarrollo de la investigación.
La defensa pública a cargo de la Dra. Gimena Galbucera pidió la libertad con restricciones y que su defendido quede bajo la guarda de una hermana.Cabe mencionar que el acusado ya en otra oportunidad estuvo en libertad con restricciones y no cumplió con las reglas de conductas. La jueza Dra. Bressan luego de escuchar a las partes y dadas las repitencias en estos hechos resolvió la prisión preventiva sin plazos.
En la audiencia también estuvo la ex pareja (víctima) quien dijo que el primero de enero el hombre se hizo presente en su casa, «y me amenazó con un cuchillo«, relató. En la continuidad de su relato acusó al hombre de haberle apretado las piernas y sus brazos.
«Le dije que no me haga nada porque yo nunca le hice nada, ni lo molesto. Tenemos una hija menor de edad embarazada y nos necesita, allí se tranquilizó«, mencionó ante la jueza. «Estuvo prácticamente dos horas insultándome y amenazándome. Tengo mucho miedo«, concluyó la víctima.
«El señor Ramírez, violó medidas restrictivas de la libertad y volvió a amedrentar a la víctima, la amenazó«, explicó la representante del MPA. «Por eso es que se lo trajo a Audiencia para imputarle esos hechos y solicitar la medida de prisión preventiva«. amplió su concepto. Recordó que el acusado tiene carpetas abiertas. «Tenía un hecho anterior de amenazas a su expareja«, mencionó.
Recordó que en esa oportunidad Ramírez recibió la libertad sujeta a restricciones, «las cuales violó y por eso hoy también solicitamos la medida más gravosa de prisión preventiva«, sumó a sus declaraciones. «La defensa ofreció las mismas restricciones que ya tenían en la audiencia anterior, por eso nos opusimos y la jueza resolvió otorgar la medida de prisión preventiva sin plazos«, finalizó.