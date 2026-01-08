Amenazas y reiterados incumplimientos

Quedó preso un hombre de Reconquista por incumplir medidas judiciales y amenazar a su expareja

Se trata de Osvaldo Martín R., domiciliado en barrio Nuevo de Reconquista, imputado por desobediencia a mandato judicial, amenazas simples e incumplimiento de medidas restrictivas. La jueza resolvió dictar prisión preventiva sin plazos tras considerar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.