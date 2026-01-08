Sunchales: Calvo respaldó la realización de la Fiesta del Cooperativismo

En el marco del acompañamiento a las iniciativas que fortalecen la vida social, cultural y productiva de la comunidad, el intendente Pablo Pinotti recibió un aporte económico del senador departamental Alcides Calvo, destinado a respaldar la realización de una nueva edición de la Fiesta del Cooperativismo, que se llevará a cabo en los próximos días.
El aporte fue entregado por el presidente del Concejo Municipal, Fernando Cattaneo, quien mantuvo un encuentro institucional con el jefe del Ejecutivo local. Durante la reunión, además, se hizo entrega de un obsequio como gesto de reconocimiento y acompañamiento institucional por parte del senador.
Reconocimiento al apoyo permanente
Durante el encuentro, el intendente Pablo Pinotti agradeció especialmente al senador Alcides Calvo por su permanente apoyo y compromiso con las iniciativas locales, destacando la importancia de contar con el acompañamiento del Gobierno provincial y de los representantes legislativos para el desarrollo de actividades que promueven la identidad, la cultura y la participación ciudadana.
En ese sentido, Pinotti valoró el respaldo brindado para la realización de la Fiesta del Cooperativismo, un evento que pone en primer plano los valores de la solidaridad, el trabajo conjunto y el desarrollo comunitario, pilares fundamentales del movimiento cooperativo y de la vida social de la ciudad.
Trabajo articulado y agenda legislativa
Asimismo, durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la agenda legislativa local y al trabajo articulado entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal, con el objetivo de continuar impulsando políticas públicas que respondan a las necesidades de los vecinos.
Tanto el Intendente como el presidente del Concejo coincidieron en la importancia de sostener el diálogo institucional y el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado, como una herramienta clave para fortalecer la gestión y acompañar el crecimiento de la comunidad.
Una fiesta que fortalece la identidad local
La Fiesta del Cooperativismo se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad, donde se destacan los valores cooperativos, la participación de instituciones locales y el trabajo colectivo.
El acompañamiento económico recibido permitirá fortalecer la organización del evento y garantizar su desarrollo, reafirmando el compromiso de las autoridades con este tipo de celebraciones que promueven la identidad y el entramado social local.