Folklore, verano y encuentro

Vuelve el ciclo "Música bajo las Estrellas" al Circuito Aeróbico de Humbodlt

Este viernes 9 de enero, el Circuito Aeróbico de Humboldt será escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos, al ritmo del folklore y en un entorno natural.