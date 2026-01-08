#HOY:

Vuelve el ciclo "Música bajo las Estrellas" al Circuito Aeróbico de Humbodlt

Este viernes 9 de enero, el Circuito Aeróbico de Humboldt será escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos, al ritmo del folklore y en un entorno natural.

Las noches de verano en Humboldt suman una nueva propuesta cultural para vecinos y visitantes de localidades de la región.

Este viernes 9 de enero, desde las 20:30 horas, el Circuito Aeróbico será el escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas, una iniciativa que invita a compartir al aire libre, en familia o con amigos, al ritmo de la música folklórica.

El cine regresa este lunes para las familias de la localidad y de la región.Este viernes 9 de enero, desde las 20:30 horas, el Circuito Aeróbico será el escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas

La velada tendrá como protagonistas al Dúo Khumpay, que ofrecerá un repertorio pensado para acompañar el clima distendido y festivo que caracteriza a estas noches estivales.

Bajo el cielo nocturno y en un entorno natural, la música se convierte en el eje de un encuentro que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el disfrute de los espacios públicos.

Shows musicales

Además del espectáculo musical, el evento contará con servicio de bar y bu!et, lo que permitirá a los asistentes completar la experiencia con una propuesta gastronómica accesible, ideal para pasar la noche sin apuros y en un ambiente relajado.

Música bajo las estrellas se consolida como una actividad abierta a toda la familia, pensada para todas las edades y con entrada libre, reafirmando el compromiso de la Comuna de Humboldt con la promoción de actividades culturales, recreativas y de encuentro social durante el verano.

El clima un condicionante

Autoridades comunales recordaron que, en caso de lluvia, la actividad será suspendida, por lo que se recomienda estar atentos a las comunicaciones oficiales.

Con una propuesta sencilla pero cuidada, Humboldt vuelve a apostar por la música, la cultura y el disfrute compartido como protagonistas de las noches estivales.

