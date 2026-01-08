Vuelve el ciclo "Música bajo las Estrellas" al Circuito Aeróbico de Humbodlt

Las noches de verano en Humboldt suman una nueva propuesta cultural para vecinos y visitantes de localidades de la región.
Este viernes 9 de enero, el Circuito Aeróbico de Humboldt será escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos, al ritmo del folklore y en un entorno natural.
Este viernes 9 de enero, desde las 20:30 horas, el Circuito Aeróbico será el escenario de una nueva edición de Música bajo las estrellas, una iniciativa que invita a compartir al aire libre, en familia o con amigos, al ritmo de la música folklórica.
La velada tendrá como protagonistas al Dúo Khumpay, que ofrecerá un repertorio pensado para acompañar el clima distendido y festivo que caracteriza a estas noches estivales.
Bajo el cielo nocturno y en un entorno natural, la música se convierte en el eje de un encuentro que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el disfrute de los espacios públicos.
Además del espectáculo musical, el evento contará con servicio de bar y bu!et, lo que permitirá a los asistentes completar la experiencia con una propuesta gastronómica accesible, ideal para pasar la noche sin apuros y en un ambiente relajado.
Música bajo las estrellas se consolida como una actividad abierta a toda la familia, pensada para todas las edades y con entrada libre, reafirmando el compromiso de la Comuna de Humboldt con la promoción de actividades culturales, recreativas y de encuentro social durante el verano.
Autoridades comunales recordaron que, en caso de lluvia, la actividad será suspendida, por lo que se recomienda estar atentos a las comunicaciones oficiales.
Con una propuesta sencilla pero cuidada, Humboldt vuelve a apostar por la música, la cultura y el disfrute compartido como protagonistas de las noches estivales.