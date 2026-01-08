La Fiesta del Islero ya tiene fecha y programación en la costa santafesina

En el marco de Operativo Verano, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó oficialmente la Fiesta del Islero, que se celebrará en el camping comunal “San Antonio” de Santa Rosa de Calchines el sábado 17 y domingo 18 de enero.
Se trata de uno de los eventos culturales más importantes de la costa santafesina, un encuentro que pone en valor la identidad isleña y sus expresiones musicales, con el chamamé y los sonidos del litoral como emblemas de nuestra tradición.
Santa Rosa de Calchines se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Islero
“Una clave para el turismo santafesino es invitar a todos y todas a recorrer los pueblos y ciudades a través del calendario de fiestas populares que son un eje del Gobierno Provincial”, señaló durante la presentación la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, quien a su vez afirmó que acompañar dichos eventos es “acompañar la identidad cultural, la gastronomía y a los emprendedores locales”.
Por su parte, el director provincial de Turismo, Samuel Sager, valoró que la temporada de verano “nos invita a visitar el Corredor de la Ruta 1 que se destaca por las fiestas populares, las playas, la gastronomía que nos identifican como santafesinos y muestran nuestra cultura y tradiciones”.
Apuesta al turismo y el desarrollo regional
Durante la conferencia se brindaron detalles sobre la programación, las propuestas culturales y turísticas, y el impacto que este tradicional evento tiene en la región, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con la identidad isleña, la producción local y el desarrollo turístico de Santa Fe.
La Fiesta del Islero contará con dos noches: el sábado 17 comenzará a las 21, en tanto que el domingo 18 iniciará a las 19.
Las entradas para el evento se encuentran a la venta, tienen un valor de $ 8.000 por las dos noches y $ 6.000 para una sola noche, pudiéndose adquirir de manera presencial en las oficinas de las Comunas de Santa Rosa de Calchines o la delegación de Los Zapallos o de manera virtual a través de www.ticketway.com.ar
Santa Rosa de Calchines se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Islero
En ese sentido, el presidente comunal Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen, destacó la participación de Natalia Pastorutti “en representación del folklore santafesino”, así como también la actuación de Los del Bohio, El ‘Brujo’ Ezequiel y Mario Pereyra en el cierre, junto a otros artistas locales.
“Es una apuesta al entretenimiento y diversión de la familia como así también al desarrollo productivo de las economías regionales de los pueblos, apostando al turismo”, agregó Yossen.
Operativo verano
En el marco del Operativo Verano, durante el mes de enero, el Gobierno Provincial promociona más de 30 fiestas populares y eventos culturales en todo el territorio santafesino, con el objetivo de fomentar el turismo de cercanía y dar a conocer los atractivos de Santa Fe.