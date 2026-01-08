Nueva unidad sanitaria móvil para acciones de salud y prevención en Esperanza
Se trata de una unidad equipada con dos consultorios que será utilizada en eventos públicos, operativos territoriales y campañas preventivas, fortaleciendo la presencia del Estado municipal en los barrios.
El municipio recibió en comodato una unidad sanitaria móvil del Club de Leones
Este martes, autoridades del gobierno municipal recibieron en comodato una unidad sanitaria móvil por parte del Club de Leones de Esperanza, que será destinada a eventos públicos, operativos territoriales y distintas acciones de cercanía impulsadas por la Municipalidad de Esperanza.
La incorporación de este equipamiento representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las políticas de salud, prevención y acompañamiento social que el municipio desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a controles y servicios esenciales para los vecinos.
Una herramienta para la atención primaria y la prevención
La unidad sanitaria móvil cuenta con dos consultorios completamente equipados, lo que permitirá su utilización para la realización de controles de salud, atención primaria, campañas de prevención y promoción de hábitos saludables. Asimismo, funcionará como espacio de trabajo para equipos municipales en el marco de actividades comunitarias, jornadas barriales y eventos masivos.
Este recurso posibilita ampliar la cobertura territorial del municipio, acercando prestaciones sanitarias a los barrios y a los espacios públicos, y fortaleciendo una estrategia de intervención directa que prioriza la cercanía con la comunidad.
La unidad, que se encontraba alojada en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, fue retirada por la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Blanche, y la secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel, quienes destacaron el valor del trabajo conjunto entre el Estado local y las instituciones de la ciudad.
“Una herramienta clave para acercar el Estado a los vecinos”
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Blanche, agradeció al Club de Leones de Esperanza “por este comodato, que representa una herramienta muy valiosa para seguir acercando el Estado municipal a los vecinos, especialmente en materia de salud y acompañamiento social”.
En ese sentido, la funcionaria remarcó que “contar con esta unidad móvil nos da la posibilidad de ampliar nuestra presencia en distintos puntos de la ciudad, en eventos, operativos y actividades comunitarias, facilitando el acceso a controles y servicios, y reforzando una política de cercanía que es prioridad para esta gestión”.
Finalmente, Blanche subrayó que “este tipo de articulaciones con instituciones comprometidas con la comunidad refuerzan el trabajo que venimos realizando y demuestran que, cuando se suman esfuerzos, los beneficios llegan directamente a los vecinos”.
Un convenio que fortalece el trabajo conjunto
La entrega de la unidad sanitaria móvil se concretó luego de la firma de un convenio realizada semanas atrás, suscripto por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y las autoridades del Club de Leones, su presidenta Stella Kaiffer y su secretario José Morero.
Este acuerdo reafirma el compromiso conjunto entre el municipio y las organizaciones intermedias de la ciudad para impulsar acciones que promuevan el bienestar, la salud y el desarrollo de la comunidad, consolidando un modelo de gestión basado en la cooperación y el trabajo articulado.