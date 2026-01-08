Sosa acompañó a las comparsas de Vera en la antesala del Pre Carnaval

En el marco de las actividades previas al Pre Carnaval, el senador provincial Osvaldo Sosa mantuvo un encuentro con representantes de las comparsas de la ciudad de Vera,.
El senador provincial Osvaldo Sosa se reunió con representantes de las comparsas de Vera y entregó un aporte económico para acompañar los preparativos de una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.
En el marco de las actividades previas al Pre Carnaval, el senador provincial Osvaldo Sosa mantuvo un encuentro con representantes de las comparsas de la ciudad de Vera,.
Oportunidad en la que realizó la entrega de un aporte económico destinado a acompañar el trabajo organizativo y artístico que vienen desarrollando de cara a una nueva edición del carnaval, la máxima expresión cultural que identifica a los verenses.
La reunión se desarrolló en un clima de diálogo y reconocimiento al esfuerzo colectivo que llevan adelante las agrupaciones, que año tras año sostienen esta celebración popular que convoca a vecinos y visitantes de toda la región.
Del encuentro participaron integrantes de las comparsas Ferrumbá, Bambita, Paraverá, Unidos del Samba, Verasamba y Aerosamba.
Quienes compartieron con el legislador los avances en la preparación de la próxima edición del carnaval, los tiempos de organización, los recursos necesarios y los desafíos comunes que enfrenta cada agrupación para sostener la calidad artística y la participación comunitaria.
Durante el intercambio, los representantes destacaron el compromiso de cientos de familias, bailarines, músicos y colaboradores que trabajan durante meses para que el carnaval de Vera siga creciendo y consolidándose como un evento central del calendario cultural del departamento.
En ese contexto, el senador Osvaldo Sosa subrayó la importancia del carnaval como uno de los eventos culturales más relevantes del Departamento Vera, no solo por su convocatoria y tradición, sino también por el impacto social y cultural que genera en la comunidad.
Asimismo, valoró el esfuerzo sostenido que realizan las comparsas año tras año para mantener viva esta expresión cultural, destacando el trabajo voluntario, la creatividad y la identidad que se reflejan en cada presentación y que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.
Sosa también felicitó a los integrantes de las comisiones de las comparsas por el trabajo conjunto y colectivo, y resaltó especialmente la conformación de la Comisión de Carnaval, una herramienta que permite una organización articulada entre las distintas agrupaciones, optimizando recursos y fortaleciendo el desarrollo del evento.
En ese sentido, destacó la importancia de la articulación entre las instituciones, los artistas y el acompañamiento del Estado para garantizar la continuidad y el crecimiento de las manifestaciones culturales populares.
En el marco del encuentro, el senador recibió la invitación oficial para participar del Pre Carnaval, que se llevará a cabo este domingo. Esta instancia marcará el inicio del clima festivo en la ciudad de Vera, donde vecinos y visitantes comenzarán a palpitar una nueva edición del tradicional y convocante carnaval, símbolo de identidad, alegría y expresión cultural de la comunidad.