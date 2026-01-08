Investigan el abandono de una bebé hallada en la basura en el conurbano bonaerense

Una recién nacida fue encontrada dentro de un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, en un hecho que activó un rápido operativo policial y médico. La beba fue rescatada con vida, trasladada de urgencia a un hospital y permanece bajo seguimiento, mientras la Justicia investiga las circunstancias del abandono.
El episodio ocurrió este miércoles, cuando personal de la Estación de Policía Departamental de San Martín acudió a un llamado que alertaba sobre la presencia de un bebé en la vía pública. El aviso condujo a los efectivos hasta la calle Riobamba 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia.
Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de una recién nacida, completamente desnuda y dentro de un cesto de basura, en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante ese escenario, decidieron trasladarla de inmediato en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson para que recibiera atención médica urgente.
Estadodesalud
En el hospital, la beba fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología, donde fue asistida por el equipo médico. Una profesional de guardia informó que se trataba de una prematura de aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso cercano a los 1.890 gramos.
La Policía rescató a Verónica, una beba recién nacida que había sido abandonada.
Según la evaluación clínica inicial, la niña se encontraba estable tras el ingreso. La médica indicó que el nacimiento habría ocurrido mediante un parto natural realizado en un domicilio, alrededor de las 5 de la mañana. Además, se observó que el cordón umbilical presentaba un corte de características artesanales, un indicio compatible con un alumbramiento fuera de un ámbito sanitario.
Como gesto simbólico, el personal de salud decidió asignarle el nombre “Verónica”, en reconocimiento a la oficial que encabezó el operativo de rescate en el lugar donde fue hallada.
Investigación
El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de “Abandono de persona”. Desde la fiscalía se dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.
Entre ellas, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de registros fotográficos del lugar del hallazgo y la intervención del servicio local correspondiente, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y establecer responsabilidades. La investigación continúa abierta mientras se intenta determinar el entorno y las circunstancias que derivaron en el abandono.
Otro caso similar
En un hecho distinto pero de similares características, ocurrido en San Francisco Solano, una vecina rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado dentro de una bolsa en una zanja. El episodio se registró el 16 de diciembre por la noche, sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887.
La mujer escuchó el llanto mientras caminaba por la zona y, al acercarse, notó movimientos dentro de una bolsa cerrada. Tras confirmar que se trataba de un bebé, dio aviso inmediato al 911. El recién nacido fue trasladado al Hospital Dr. Eduardo Oller, donde permanece internado en Neonatología, en buen estado general.
En ese caso, intervienen la Fiscalía y el área de Minoridad, que buscan identificar a la persona responsable del abandono. Incluso se difundieron imágenes de una cámara de seguridad donde se observa a alguien dejando al bebé en el lugar.