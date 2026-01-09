Por mantenimiento

Cierre temporal del aeropuerto de Ezeiza este viernes: horarios y vuelos afectados

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza suspenderá despegues y aterrizajes durante casi cuatro horas por trabajos de mantenimiento programado en las pistas. Más de 40 vuelos serán reprogramados o derivados a Aeroparque en una jornada de elevada demanda por la temporada de verano