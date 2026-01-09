Cierre temporal del aeropuerto de Ezeiza este viernes: horarios y vuelos afectados
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza suspenderá despegues y aterrizajes durante casi cuatro horas por trabajos de mantenimiento programado en las pistas. Más de 40 vuelos serán reprogramados o derivados a Aeroparque en una jornada de elevada demanda por la temporada de verano
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza y principal puerta aérea del país, permanecerá cerrado temporalmente este viernes 9 de enero de 2026 para la realización de tareas de mantenimiento programado en las dos pistas principales de operación.
Cierre programado
Según informaron desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el concesionario Aeropuertos Argentina, las actividades de despegue y aterrizaje quedarán suspendidas entre las 13:55 y las 17:40 horas (hora local).
Esta interrupción —que abarca casi cuatro horas— responde a trabajos preventivos que se realizan tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas de las pistas y priorizar la seguridad operacional del servicio aéreo.
La decisión fue tomada por “razones de fuerza mayor”, en la terminología oficial, pero los organismos aeronáuticos remarcaron que las tareas fueron coordinadas con antelación con las principales aerolíneas, el concesionario y las autoridades aeroportuarias para minimizar el impacto sobre la operatoria del aeropuerto.
La franja horaria elegida corresponde a un bloque donde estadísticamente la actividad es menor al promedio, con el fin de reducir las molestias a los pasajeros.
Si bien no se permitirán movimientos aéreos durante el lapso de trabajos, las compañías aéreas participantes ya fueron notificadas y se encuentran reprogramando sus vuelos, en algunos casos trasladando operaciones puntuales al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, para aliviar la afectación.
Este tipo de intervenciones técnicas forma parte de la rutina de mantenimiento aeroportuario, aunque se da en un contexto de alta demanda por la temporada estival y no sin generar consultas por parte de pasajeros y operadores sobre la organización logística de los servicios.
Impacto en los vuelos
El cierre temporal de Ezeiza tendrá un impacto directo sobre la programación de vuelos nacionales e internacionales, en un momento en que el tráfico aéreo se mantiene alto por el movimiento turístico típico de enero.
Según la información oficial, al menos 41 vuelos que tenían programadas operaciones entre las 13:55 y las 17:40 serán afectados por la suspensión de actividades en las pistas. Esto incluye tanto servicios de cabotaje como internacionales de corta y media distancia.
Las aerolíneas intervinientes trabajan en la reprogramación de sus vuelos, opción que en varios casos incluye traslados al Aeroparque Jorge Newbery (AEP) para minimizar demoras o cancelaciones.
Este aeropuerto, situado en la ciudad de Buenos Aires, complementa la operación de Ezeiza y puede absorber algunos movimientos, aunque su capacidad es menor para vuelos internacionales de largo alcance.
Ante esta situación, las autoridades del sector recomiendan a los pasajeros:
Verificar el estado de su vuelo con antelación directamente con la aerolínea correspondiente, ya que muchas compañías han enviado comunicaciones con nuevas horas de salida o arribo.
Presentarse con suficiente antelación en el aeropuerto o en el de traslado alternativo en caso de haberse informado un desvío al Aeroparque.
Consultar posibles modificaciones o asistencia al pasajero a través de los canales oficiales de cada operador aéreo.
Estas medidas buscan reducir el impacto de la suspensión de operaciones y ofrecer alternativas adecuadas a quienes deban viajar en el horario del cierre.
El mantenimiento programado en Ezeiza se da en medio de un período de alta actividad aérea, con numerosos vuelos tanto nacionales como internacionales por la temporada de vacaciones de verano. El aeropuerto es la principal terminal del país para vuelos de larga distancia y concentra una parte significativa del tráfico internacional de pasajeros.